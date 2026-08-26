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در ادامه بررسی روند استقرار و عملیات اجرایی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در ۱۹ شهرستان منتخب فاز سوم، وضعیت اجرای این برنامه در لارستان مورد ارزیابی قرار گرفت و شاخصهای عملکردی این شهرستان مطلوب اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، پس از بررسی روند اجرای برنامه در لارستان، از تلاشهای تیم مدیریتی دانشکده علوم پزشکی لارستان در فراهمسازی زیرساختها و پیشبرد مراحل اجرایی قدردانی کرد و گفت: با توجه به میزان تحقق شاخصهای تعیینشده، لارستان آمادگی لازم برای عبور از مرحله آزمایشی و ورود به مرحله اصلی اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را دارد.
از جمله شاخصهای مورد بررسی در این ارزیابی، تعداد متخصصان طرف قرارداد، وضعیت نوبتدهی، میزان ارجاع بیماران و میزان انتساب جمعیت به پزشکان خانواده بود.
در ادامه، مختار عباسی، فرماندار ویژه لارستان، با قدردانی از اقدامات انجامشده برای استقرار برنامه پزشکی خانواده، بر آمادگی فرمانداری برای حمایت از اجرای این برنامه و تداوم همکاری با دانشکده علوم پزشکی تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت فرهنگسازی و اطلاعرسانی عمومی در موفقیت برنامه پزشکی خانواده، اظهار کرد: ظرفیتهای بومی شهرستان برای آگاهیبخشی به مردم و همراهکردن جامعه با این برنامه، از جمله تبلیغات محیطی و تولید محتوای متناسب با فرهنگ منطقه، به کار گرفته خواهد شد.
فرماندار ویژه لارستان همچنین از تلاشهای دکتر روحاله کریمی، رئیس دانشکده علوم پزشکی لارستان، و اعضای هیئترئیسه برای فراهمسازی مقدمات اجرای برنامه قدردانی کرد.
برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع از اول شهریورماه ۱۴۰۵ در لارستان، بهعنوان یکی از شهرستانهای منتخب فاز سوم، وارد مرحله اجرایی شده است.