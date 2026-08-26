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قائممقام وزیر جهاد کشاورزی در سفر به قم همزمان با هفته دولت، از افتتاح یکهزار و ۹۲۵ طرح کشاورزی با سرمایهگذاری ۵۰ هزار میلیارد تومانی در سراسر کشور خبر داد و گفت: ۹۰ درصد این اعتبارات توسط بخش خصوصی تأمین شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای علیرضا فتحی در آیین بهرهبرداری از طرحهای کشاورزی استان قم همزمان با هفته دولت، با اشاره به حجم پروژههای افتتاحی در سطح ملی گفت: در هفته دولت امسال، یکهزار و ۹۲۵ طرح در بخشهای مختلف کشاورزی و با مجموع سرمایهگذاری حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
وی نقطه عطف این طرحها را تکیه بر ظرفیتهای مردمی دانست و تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد از کل منابع مالی این طرحها از محل سرمایهگذاری بخش خصوصی تأمین شده است که این مشارکت گسترده، نویدبخش جهش تولید و آیندهای روشن در اقتصاد کشاورزی کشور خواهد بود.
قائممقام وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به جایگاه ویژه استان قم در توزیع اعتبارات ملی افزود: حدود ۹ درصد از کل منابع اعتباری پروژههای هفته دولت امسال به استان قم اختصاص یافته و ویژگی بارز این طرحها، تمرکز بر فناوریهای دانشبنیان و الگوهای کشت و تولید کمآببر متناسب با اقلیم منطقه است.
فتحی همچنین به مؤلفههای پایدار امنیت ملی اشاره کرد و گفت: امنیت ملی بر دو پایه اساسی امنیت دفاعی و نظامی و امنیت غذایی استوار است و امروزه حوزه تولید غذا اهمیتی همسنگ با توان بازدارندگی و دفاعی کشور یافته است.
وی با اشاره به پایداری بازار و زنجیره تأمین مواد غذایی تأکید کرد: بهرغم بحرانها و مناقشات منطقهای که حتی امنیت غذایی کشورهای ثالث را با چالشهای جدی مواجه کرد، در ۶ ماه گذشته با تلاش فعالان و سرمایهگذاران بخش کشاورزی و دامی، کمترین نوسان و کمبودی در داخل کشور ایجاد نشد.
قائممقام وزیر جهاد کشاورزی در پایان، تفویض اختیارات اجرایی به استانداران را از راهبردهای موفق دولت برشمرد و خاطرنشان کرد: با واگذاری اختیارات به مدیریتهای استانی، تأمین نیازهای اساسی مردم بهصورت کامل و بدون وقفه مدیریت شده و امنیت غذایی پایدار در تمامی استانها برقرار است.