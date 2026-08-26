معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید:
تاکید بر استفاده از ظرفیت تشکلهای ایثارگری در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت
معاون بنیاد شهید با تأکید بر استفاده از ظرفیت بخشهای مختلف جامعه و تشکلهای ایثارگری در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت است، گفت: با وجود شرایط سخت، بحرانها و توطئههای مختلف دشمنان، آنچه موجب استمرار ایستادگی و مقاومت کشور شده، وحدت، همدلی، اخلاص و فرهنگ ایثار و فداکاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
؛ معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، با اشاره به فرارسیدن هفته دولت اظهار کرد: هفته دولت فرصت ارزشمندی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و بازخوانی مفهوم خدمتگزاری در دولت است. این مناسبت همچنین فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد و تبیین دستاوردهای دولت در شرایط مختلف کشور به شمار میرود.
یعقوب سلیمانی، افزود: دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود با شرایط و بحرانهای مختلفی مواجه بوده است. در این مدت، کشور با حوادث و چالشهای متعددی از جمله جنگ ۱۲روزه و دیگر توطئهها و فشارهای دشمنان، مسائل امنیتی و اغتشاشات و همچنین تحریمهای اقتصادی مواجه شد.
سلیمانی ادامه داد: در چنین شرایطی باید از فرصتهایی مانند هفته دولت برای تبیین مفهوم خدمتگزاری استفاده کرد. خدمتگزاری واقعی ریشه در اخلاص، همدلی، همافزایی و همبستگی دارد؛ ویژگیهایی که نمونه بارز آن را در دولت شهید رجایی و شهید باهنر شاهد بودیم و امروز نیز میتواند عامل تقویت روحیه مقاومت و ایستادگی در کشور باشد.
وحدت و همدلی؛ عامل استمرار مقاومت
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به شرایط دشوار کشور در سالهای اخیر گفت: اگر بخواهیم مهمترین نتیجه و دستاورد خدمت در برابر همه توطئهها و فشارهای دشمنان را بیان کنیم، باید به وحدت و همدلی مردم اشاره کنیم. همین وحدت و همبستگی، عامل و انگیزه مهم ایستادگی و مقاومت ملت ایران بوده است.
وی افزود: در هفته دولت، علاوه بر بیان آمار و ارقام، باید به این موضوع توجه کنیم که اقدامات انجامشده چه خروجی و اثری داشته و تا چه اندازه توانسته است در زندگی مردم و بهویژه جامعه ایثارگری اثرگذار باشد. نگاه ما نیز در بنیاد باید مبتنی بر اثرگذاری واقعی خدمات باشد.
نوآوری و اثرگذاری در برنامههای فرهنگی
سلیمانی با اشاره به عملکرد بنیاد شهید در حوزه فرهنگی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت طی یکی دو سال گذشته اظهار کرد: اگر برنامههای فرهنگی بنیاد را در این مدت بررسی کنیم، دو رویکرد ویژه در آنها قابل مشاهده است؛ نخست نوآوری و دوم توجه به اثرگذاری.
وی ادامه داد: در شرایطی که با محدودیتهای مختلف مواجه بودهایم، تلاش کردیم ضمن افزایش و توسعه برنامهها، نگاه خود را از صرفاً افزایش کمی فعالیتها به سمت اثرگذاری بیشتر ببریم. اعتقاد ما این است که نباید در جریان حوادث و بحرانهای جدید، از شهدا، جانبازان و حماسهآفرینان دفاع مقدس غافل شویم.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطرنشان کرد: ریشه ماندگاری فرهنگ ایستادگی و مقاومت امروز را باید در فداکاری، ایثار، اخلاص و ازخودگذشتگی رزمندگان و شهدا در دوران دفاع مقدس جستوجو کرد؛ بنابراین در برنامههای فرهنگی تلاش کردهایم این پیوند میان حماسههای گذشته و اتفاقات امروز حفظ شود.
توجه به دیدار با خانواده شهدا و مردمیسازی برنامهها
سلیمانی با اشاره به برنامههای بنیاد در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: یکی از برنامههایی که همواره مورد توجه بوده، سرکشی و دیدار با خانوادههای معظم شهدا و برگزاری آیینها و برنامههای فرهنگی مرتبط با ایثار و شهادت است.
وی افزود: در اجرای این برنامهها دو رویکرد اصلی را دنبال میکنیم؛ نخست مردمیسازی برنامهها و دوم افزایش اثرگذاری آنها. البته در زمینه مردمیسازی هنوز در ابتدای مسیر هستیم و باید از ظرفیتهای بیشتری استفاده کنیم.
سلیمانی با اشاره به مشارکت دستگاهها، مؤسسات و تشکلهای مردمی در اجرای برنامههای فرهنگی گفت: بخشی از ظرفیتهای مشارکتکننده، تشکلها و مجموعههای وابسته به بنیاد شهید هستند و بخش دیگری نیز مؤسسات و مجموعههای بیرونی فعال در حوزه ایثار، جهاد و شهادت را شامل میشوند.
وی تصریح کرد: تلاش کردهایم از این ظرفیتها در طراحی و اجرای برنامهها استفاده کنیم تا مشارکت مردم و مجموعههای مختلف هم در کیفیت و کمیت برنامهها و هم در تأمین هزینهها افزایش پیدا کند. واقعیت این است که این اقدامات با اتکا صرف به منابع بنیاد امکانپذیر نیست و باید از ظرفیت جامعه و دستگاههای مختلف بهره گرفت.
بنیاد شهید متعلق به همه جامعه است
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد: بنیاد شهید متعلق به همه مردم است و جامعه ایثارگری نیز متعلق به همه سلایق، گویشها و گفتمانهاست؛ بنابراین باید با اشراف بر همه ظرفیتهای جامعه حرکت کنیم.
وی افزود: شهدای ما از اقشار و گروههای مختلف جامعه هستند و حتی در میان شهدا، پیروان ادیان مختلف نیز حضور دارند. همه این افراد زیر پرچم جمهوری اسلامی برای دفاع از کشور و آرمانهای انقلاب اسلامی در میدان حضور پیدا کردند.
سلیمانی ادامه داد: همین تنوع و وحدت را امروز نیز میتوان در حضور مردم در مراسمهای ملی و آیینهای مرتبط با شهدا مشاهده کرد. حضور گسترده مردم در تشییع پیکر شهدای اخیر در شهرهای مختلف کشور، از جمله تهران، مشهد و قم و همچنین در دیگر نقاط، نمونهای روشن از استمرار فرهنگ ایثار، فداکاری و حضور مردم در صحنه است.
وی خاطرنشان کرد: فرهنگ ایثار و شهادت یک سرمایه عمومی و متعلق به همه مردم است و وظیفه ما این است که با استفاده از ظرفیتهای مختلف جامعه، این فرهنگ را به نسلهای آینده منتقل کنیم و زمینه ماندگاری آن را فراهم آوریم.