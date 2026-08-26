

حسن مرادی گفت: حمید سلیمی، ۴۵ ساله و ساکن شهر کرمانشاه، در بخش ICU بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه بستری بود که پس از تأیید مرگ مغزی توسط تیم پزشکی، خانواده وی با اهدای اعضای بدنش موافقت کردند. وی افزود: با رضایت خانواده وی، کلیه‌ها و کبد مرحوم سلیمی به سه بیمار نیازمند اهدا شد. مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان شعبه کرمانشاه تصریح کرد: علاوه بر اهدای اعضای اصلی، نسوج پیکر وی برای استفاده در درمان ۵۳ بیمار نیازمند اهدا شد. این سومین اهدای عضو در استان کرمانشاه در سال جاری است .