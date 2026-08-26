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استاندار آذربایجانغربی در برنامه «شکوه خدمت» شبکه مهاباد، از ظرفیتها و برنامههای استان برای شتاببخشی به توسعه سخن گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، استاندار آذربایجانغربی در برنامه «شکوه خدمت» شبکه مهاباد، ظرفیتهای استان در حوزه سرمایهگذاری و گردشگری تا تجارت مرزی و زیرساختهای ارتباطی را تشریح کرد.
استاندار آذربایجانغربی گفت: با وجود تهدیدهای امنیتی و شرایط دشوار جنگی، چرخ سرمایهگذاری و توسعه در آذربایجانغربی از حرکت نایستاده و متوقف نشده است.
رضا رحمانی افزود: گردشگری و ظرفیتهای مهاباد محور دوم سخنان استاندار آذربایجانغربی در برنامه شکوه خدمت بود که در این بخش آقای رحمانی گفت: ظرفیت گردشگری با ایجاد زیرساختهای مناسب میتواند به موتور اشتغال و رونق اقتصادی منطقه تبدیل شود.
ظرفیتهای بالای مرزی دیگر حوزهای بود که استاندار آذربایجانغربی به آن اشاره و تصریح کرد: استان با برخورداری ازمرز با سه کشور و فعال بودن رویههای مختلف تجارت مرزی، در پنج ماه نخست امسال۲۰۰میلیون دلار واردات و۵۲ درصد تجارت مرزی کشور را به خود اختصاص داده است.
استاندار آذربایجانغربی در ادامه رمز عبور از مشکلات اقتصادی را، تکیه بر ظرفیتهای داخلی، تقویت وحدت و امنیت وتبدیل داشتههای استان به سرمایه، تولید و اشتغال دانست.
رضا رحمانی در پایان، توسعه زیرساختهای ارتباطی و تکمیل طرحهای نیمهتمام را شتابدهنده توسعه استان دانست و گفت: از تکمیل راههای اصلی تا گسترش شبکه ریلی و شکلگیری کریدورهای بینالمللی میتواند آینده اقتصادی منطقه را متحول کند. ظرفیتهایی که به گفته استاندار، اگر با وحدت، امنیت و سرمایهگذاری همراه شوند، میتوانند آذربایجانغربی را به یکی از کانونهای مهم توسعه و اشتغال کشور تبدیل کنند.