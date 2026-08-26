رئیس بیمارستان خیریه سرطانی امام حسن مجتبی (ع) دزفول از ورود دستگاه پیشرفته MRI به این بیمارستان خبر داد و گفت: این دستگاه پس از انجام مراحل نصب، راه‌اندازی و آماده‌سازی، راه اندازی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر محمدرضا اسماعیل‌چگنی اظهار کرد: دستگاه MRI بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) با قیمت اولیه ۱۸۴ میلیارد تومان خریداری شده که تاکنون ۵۰ درصد این مبلغ توسط خیرین پرداخت شده و برای تأمین باقی‌مانده هزینه دستگاه نیز چشم امید ما به همراهی خیرین و نیکوکاران دزفول است.

وی افزود: به دلیل تأخیر در پرداخت بخش باقی‌مانده مبلغ و افزایش قیمت‌ها و تورم، حدود ۲۸ میلیارد تومان هزینه اضافی به مبلغ اولیه دستگاه اضافه شده است که تأمین این مبلغ نیز نیازمند همراهی و حمایت خیرین است.

رئیس بیمارستان خیریه امام حسن مجتبی(ع) دزفول ادامه داد: دستگاه اکنون وارد بیمارستان شده و با تکمیل مراحل مالی و انجام فرآیند نصب و راه‌اندازی، امیدواریم در آینده نزدیک آماده ارائه خدمات به بیماران شود.

دکتر اسماعیل‌چگنی با اشاره به اهمیت این دستگاه برای بیماران مبتلا به سرطان بیان داشت: بیماران سرطانی در مسیر تشخیص و درمان بارها به تصویربرداری MRI نیاز پیدا می‌کنند و پرداخت هزینه‌های این تصویربرداری می‌تواند فشار مالی قابل توجهی بر بیمار و خانواده او وارد کند.

وی تصریح کرد: با راه‌اندازی MRI در بیمارستان امام حسن مجتبی(ع)، بیماران مبتلا به سرطان می‌توانند خدمات MRI مورد نیاز خود را در این مجموعه به صورت رایگان دریافت کنند و بخش مهمی از هزینه‌های تشخیصی از دوش این بیماران برداشته خواهد شد.

رئیس بیمارستان خیریه امام حسن مجتبی(ع) دزفول گفت: این مجموعه در حال حاضر به صورت تخصصی در حوزه درمان بیماران مبتلا به سرطان فعالیت می‌کند و خدماتی همچون رادیوتراپی، شیمی‌درمانی، پت‌اسکن، ویزیت تخصصی و سایر خدمات مورد نیاز بیماران سرطانی را به صورت رایگان ارائه می‌دهد.

وی افزود: این مرکز از یک مجموعه رادیوتراپی به سمت یک بیمارستان جامع در حال توسعه است و با تکمیل بخش‌های مختلف، بیمارستان ۱۰۵ تخت‌خوابی امام حسن مجتبی(ع) به بهره‌برداری خواهد رسید.

اسماعیل‌چگنی ادامه داد: در حال حاضر سی‌تی آنژیوگرافی قلب در این مجموعه فعال است و با راه‌اندازی MRI و تکمیل بخش‌هایی مانند درمانگاه، اورژانس و سایر قسمت‌های پیش‌بینی‌شده، بیمارستان در آینده به یک بیمارستان جنرال تبدیل خواهد شد و امکان ارائه خدمات به عموم مردم منطقه را خواهد داشت.

وی با اشاره به جایگاه بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) در منطقه اظهار کرد: این مرکز به یکی از مراکز مهم درمان سرطان در جنوب‌غرب کشور تبدیل شده و بیماران از دزفول، شهرهای مختلف شمال خوزستان و استان‌های همجوار از جمله لرستان و ایلام برای دریافت خدمات به این مجموعه مراجعه می‌کنند.

رئیس بیمارستان خیریه امام حسن مجتبی(ع) دزفول نقش مردم و خیرین را در شکل‌گیری و توسعه این مجموعه اساسی دانست و گفت: این بیمارستان حاصل سخاوت، اعتماد و مشارکت مردم نیکوکار دزفول است و بخش قابل توجهی از تجهیزات پیشرفته آن با کمک خیرین تهیه و تأمین شده است.

وی در پایان از خیرین و نیکوکاران دزفول برای مشارکت در تأمین هزینه‌های باقی‌مانده دستگاه MRI دعوت کرد و گفت: امیدواریم با همت مردم و خیرین عزیز، هزینه باقی‌مانده خرید دستگاه و مبلغ ناشی از افزایش قیمت آن تأمین شود تا بتوانیم هرچه سریع‌تر این دستگاه را راه‌اندازی کرده و خدمتی ماندگار و رایگان به بیماران، به‌ویژه بیماران مبتلا به سرطان، ارائه کنیم.