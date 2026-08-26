به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ اسامی داوران هفته چهارم لیگ برتر فوتبال مشخص شدند که میثم عباسپور برای ذوب آهن و میثم حیدری برای سپاهان قضاوت خواهند داشت.

براین اساس تیم سپاهان روز جمعه ۶ شهریور ماه میزبان گل‌گهر سیرجان است که میثم حیدری به همراه علی احمدی، حسین مرادی و هادی علی نیافرد داوران این دیدار و سیدحسین حسینی و ریحانه شیرازی از داوران VAR هستند و یدالله جهانبازی نیز ناظر داوری است.

تیم ذوب‌آهن نیز روز شنبه ۷ شهریور ماه مهمان فجرسپاسی شیراز است که میثم عباسپور داور این بازی است و مهدی سیفی، کوروش صارمی و محمدعلی صلاحی وی را در این امر همراهی می‌کنند؛ وحید زمانی و علی احمدی داوران VAR هستند و حسین خانبان ناظر داوری است.