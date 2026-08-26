به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرماندار شهرستان ششتمد،گفت:مجموع تسهیلات پرداختی برای این واحدها بیش از ۳۱۰

میلیارد ریال بوده است.

حسین فیض‌آبادی،افزود:در این ایام، طرح های اجرای آسفالت گرم و طرح هادی روستایی در مجموع در ۷ روستا و به متراژ ۲۰ هزار و ۸۷۰

مترمربع، با اعتباری بیش از ۱۰۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال به بهره‌برداری رسیده است

فرماندار ششتمد تأکید کرد: این طرح‌ها در راستای توسعه و آبادانی روستاها، به‌سازی معابر، تقویت زیرساخت‌های روستایی و ارتقای کیفیت

زندگی روستاییان این شهرستان، اجرایی شده است.