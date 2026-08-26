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به مناسبت هفته دولت، ۹ طرح عمرانی با هزینه ۴۸ میلیارد و هشتصد میلیون تومان در بخش جناح شهرستان بستک به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، محمد جلالی فرماندار شهرستان بستک گفت: مهمترین این طرحها بهسازی ۱۰ هزار متر مربع از معابر کهتویه، رونمایی از ماشین آلات حوزه خدماتی و عمرانی کمشک، بهسازی چهار هزار و ۶۷۰ متر مربع از معابر روستای گزه، ساخت و تجهیز سالن مراسمات شهرداری هنگویه و دیوار چینی مرحله ۴ رودخانههای فصلی است.
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