به مناسبت هفته دولت، ۹ طرح عمرانی با هزینه ۴۸ میلیارد و هشتصد میلیون تومان در بخش جناح شهرستان بستک به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، محمد جلالی فرماندار شهرستان بستک گفت: مهمترین این طرح‌ها بهسازی ۱۰ هزار متر مربع از معابر کهتویه، رونمایی از ماشین آلات حوزه خدماتی و عمرانی کمشک، بهسازی چهار هزار و ۶۷۰ متر مربع از معابر روستای گزه، ساخت و تجهیز سالن مراسمات شهرداری هنگویه و دیوار چینی مرحله ۴ رودخانه‌های فصلی است.

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