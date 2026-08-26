مدیر دفتر تئاتر ویژه بانوان مرکز هنر‌های نمایشی سوره، از پذیرش نمایش‌های راه‌یافته به نخستین رویداد ملی «ایران‌دخت» و آغاز روند بازبینی آثار رسیده به دبیرخانه این رویداد خبر داد.

ارسال ۹۳ اثر به نخستین رویداد ملی «ایران‌دخت»

ارسال ۹۳ اثر به نخستین رویداد ملی «ایران‌دخت»

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فراخوان نخستین رویداد ملی «ایران‌دخت» با موضوع «ایران همیشه سرافراز» و با محوریت‌های هویت و فرهنگ ایرانی، ادبیات و اسطوره و زنان مقاومت و حماسه، خردادماه سال جاری از سوی دفتر تئاتر ویژه بانوان منتشر شد.

این رویداد با هدف خلق آثاری مبتنی بر طراحی حرکت و با بهره‌گیری از فرهنگ غنی ایرانی، آداب و رسوم، آیین‌های اقوام، جشن‌های بومی و محلی و فولکلور برگزار می‌شود.

مریم شعبانی گفت: از مجموع آثار رسیده، ۳۷ اثر در بخش نمایش صحنه‌ای مبتنی بر طراحی حرکت و ۵۶ اثر در بخش نمایش‌های کوتاه به دبیرخانه رویداد ارسال شده است.

وی درباره روند ارزیابی آثار نیز اظهار کرد: ارزیابی آثار بخش نمایش صحنه‌ای مبتنی بر طراحی حرکت ۹ و ۱۰ مهرماه در تالار‌های اندیشه و سوره انجام خواهد شد. همچنین آثار بخش نمایش‌های صحنه‌ای کوتاه طی روز‌های ۶ تا ۸ آبان‌ماه در تماشاخانه‌های مهر و ماه و پلاتو دکتر کشن‌فلاح مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

شعبانی افزود: ارزیابی فیلم آثار استان‌ها در بخش حرکت تا چهارم مهرماه و ارزیابی فیلم آثار استان‌ها در بخش نمایش‌های صحنه‌ای کوتاه تا دوم آبان‌ماه انجام خواهد شد.

آیین اختتامیه نخستین رویداد ملی «ایران‌دخت» ۹ آذرماه، همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، در حوزه هنری برگزار خواهد شد.