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مدیر دفتر تئاتر ویژه بانوان مرکز هنرهای نمایشی سوره، از پذیرش نمایشهای راهیافته به نخستین رویداد ملی «ایراندخت» و آغاز روند بازبینی آثار رسیده به دبیرخانه این رویداد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فراخوان نخستین رویداد ملی «ایراندخت» با موضوع «ایران همیشه سرافراز» و با محوریتهای هویت و فرهنگ ایرانی، ادبیات و اسطوره و زنان مقاومت و حماسه، خردادماه سال جاری از سوی دفتر تئاتر ویژه بانوان منتشر شد.
این رویداد با هدف خلق آثاری مبتنی بر طراحی حرکت و با بهرهگیری از فرهنگ غنی ایرانی، آداب و رسوم، آیینهای اقوام، جشنهای بومی و محلی و فولکلور برگزار میشود.
مریم شعبانی گفت: از مجموع آثار رسیده، ۳۷ اثر در بخش نمایش صحنهای مبتنی بر طراحی حرکت و ۵۶ اثر در بخش نمایشهای کوتاه به دبیرخانه رویداد ارسال شده است.
وی درباره روند ارزیابی آثار نیز اظهار کرد: ارزیابی آثار بخش نمایش صحنهای مبتنی بر طراحی حرکت ۹ و ۱۰ مهرماه در تالارهای اندیشه و سوره انجام خواهد شد. همچنین آثار بخش نمایشهای صحنهای کوتاه طی روزهای ۶ تا ۸ آبانماه در تماشاخانههای مهر و ماه و پلاتو دکتر کشنفلاح مورد ارزیابی قرار میگیرند.
شعبانی افزود: ارزیابی فیلم آثار استانها در بخش حرکت تا چهارم مهرماه و ارزیابی فیلم آثار استانها در بخش نمایشهای صحنهای کوتاه تا دوم آبانماه انجام خواهد شد.
آیین اختتامیه نخستین رویداد ملی «ایراندخت» ۹ آذرماه، همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، در حوزه هنری برگزار خواهد شد.