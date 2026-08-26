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تیم ملی واترپلو ایران در نخستین دیدار خود در رقابتهای تدارکاتی ترکیه ۱۱ به ۱۳ نتیجه را برابر گالاتاسرای واگذار کرد؛ مسابقهای که در ادامه برنامه آمادهسازی ملیپوشان برای بازیهای آسیایی ناگویا برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی واترپلو ایران پس از پشت سر گذاشتن اردوی آمادهسازی در روسیه، در ادامه برنامههای خود برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا راهی ترکیه شده و در یک تورنمنت تدارکاتی به میدان رفته است.
ملیپوشان ایران در نخستین مسابقه این تورنمنت برابر گالاتاسرای قرار گرفتند و در پایان با نتیجه ۱۳ بر ۱۱ مغلوب شدند.
گالاتاسرای فصل ۲۰۲۵–۲۰۲۶ را با قهرمانی در لیگ برتر واترپلوی ترکیه به پایان رساند. این تیم در مرحله نهایی مقابل «انکا» قرار گرفت و با برتری ۳ بر صفر در مجموع دیدارهای فینال، عنوان قهرمانی را به دست آورد.
گالاتاسرای در رقابتهای اروپایی فصل گذشته نیز در مسابقات جام چلنجر با نتیجه ۱۳ بر ۱۱ برابر «زایباس» لیتوانی به پیروزی رسید و مقام نهم دوره قبل را بدست آورده است.
این تیم در فصل جدید رقابتهای باشگاهی اروپا نیز در جمع تیمهای حاضر در مسیر یوروکاپ قرار دارد. بر اساس ساختار مسابقات فصل ۲۰۲۶–۲۰۲۷، گالاتاسرای به دلیل جایگاه خود در رقابتهای داخلی ترکیه، امکان انتخاب میان مسیرهای لیگ قهرمانان و یوروکاپ را دارد و در صورت حضور در مرحله انتخابی لیگ قهرمانان، برای صعود به مرحله اصلی این رقابتها رقابت خواهد کرد.
گالاتاسرای در دیدار برابر تیم ملی ایران چهار بازیکن لژیونر خود را نیز در اختیار داشت.
با توجه به شرایط حریف، مسابقه نخست در ترکیه برای کادر فنی تیم ملی فرصتی بود تا عملکرد بازیکنان را در برابر یک تیم باشگاهی صاحب عنوان و دارای تجربه مسابقات اروپایی ارزیابی کند. ملیپوشان ایران در این مسابقه با اختلاف دو گل نتیجه را واگذار کردند.
تیم ملی واترپلو ایران در ادامه این رقابتها برابر دو تیم دیگر ترکیه، آدلار و هایبلایدا، به میدان خواهد رفت.
این دو تیم نیز از تیمهای حاضر در سطح بالای واترپلوی ترکیه هستند. هایبلایدا در رقابتهای فصل گذشته جام چلنجر اروپا نیز حضور داشت و در ردهبندی نهایی این مسابقات در جایگاه نهم قرار گرفت.
برگزاری این مسابقات، فرصت دیگری برای کادر فنی تیم ملی فراهم میکند تا شرایط بازیکنان را در چند مسابقه متوالی بررسی کرده و عملکرد تیم را در بخشهای مختلف فنی مورد ارزیابی قرار دهد.
اردوی ترکیه در ادامه برنامهای برگزار میشود که تیم ملی واترپلو پیش از این با حضور در روسیه دنبال کرده است.
در این مرحله، علاوه بر تمرینات، برگزاری مسابقات تدارکاتی بینالمللی در دستور کار قرار گرفته تا تیم ملی در شرایط نزدیکتر به مسابقات رسمی قرار گیرد و کادر فنی امکان ارزیابی بازیکنان و ساختار تیمی را در برابر حریفان خارجی داشته باشد.
امیر همراهی، مربی تیم ملی واترپلو، روند اجرای برنامههای آمادهسازی را مطلوب ارزیابی کرده و اعلام کرده است که برنامههای پیشبینیشده طبق برنامه در حال اجراست.
تیم ملی ایران در نخستین مسابقه ترکیه با نتیجه ۱۳ بر ۱۱ برابر گالاتاسرای شکست خورد و در ادامه این تورنمنت، دو دیدار برابر آدلار وهای بلایدا خواهد داشت.
این مسابقات بخشی از برنامه آمادهسازی تیم ملی برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا است و کادر فنی از فرصت دیدارهای تدارکاتی برای ارزیابی شرایط تیم پیش از این رقابتها استفاده میکند.