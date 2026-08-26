فرماندار شهرستان ورامین از تثبیت حقابه تالاب بندعلیخان پس از یک دهه پیگیری و آغاز عملیات اجرایی احیای این تالاب خبر داد و این دستاورد را حاصل تلاش‌های کار گروهی و حمایت‌های سطح بالای دولت دانست.

حسین عباسی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، احیای تالاب بندعلیخان را حاصل یک کار گروهی و مطالعاتی دانست و افزود: این اقدام مهم با ورود شخص رئیس‌جمهور و تشکیل کارگروه احیای تالاب بندعلیخان محقق شد. جلسات مستمر کارگروه و کمیته‌های زیرمجموعه، نهایتاً به جمع‌بندی اجرای طرح مطالعاتی و تثبیت حقابه تالاب انجامید.

وی با اشاره به پیشینه بیش از یک دهه‌ای این موضوع افزود: بر اساس ابلاغ شرکت مدیریت منابع آب ایران، ۲۹ درصد از آب رودخانه شور دیری به عنوان حقابه این تالاب تعیین شده و سازمان حفاظت محیط زیست نیز اجرای این مصوبه را به اداره کل محیط زیست استان تهران ابلاغ کرده است.

عباسی افزود : این حقابه بر مبنای منطقی و علمی و با انجام کارهای مطالعاتی تثبیت شد و امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی احیای تالاب بندعلیخان هستیم که نویدبخش آینده‌ای روشن برای منطقه است.

فرماندار ورامین گفت: منفعت این اقدام ، فقط مختص شهرستان ورامین و استان تهران نیست و چهار استان تهران، سمنان، قم و اصفهان از برکات آن بهره‌مند خواهند شد. احیای تالابی که ، از مخاطرات زیست‌محیطی متعددی جلوگیری می‌کند.

عباسی در پایان با تقدیر از همراهی مجموعه قضایی، انتظامی، استاندار تهران، رئیس سازمان محیط زیست و وزیر نیرو و زیرمجموعه‌های مربوطه، ابراز امیدواری کرد که این اقدام برای طبیعت، مردم و عشایر منطقه برکت داشته باشد.