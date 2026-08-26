مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بهبود فرایند‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برای تسهیل تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان نوشت‌افزار، بخش قابل توجهی از این مواد در فهرست مبادلات مرزی قرار گرفته است.

رضا موسی‌زاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با بیان این مطلب گفت: در حوزه نوشت‌افزار، عمق ساخت داخل و تنوع محصولات به میزان قابل توجهی افزایش یافته و تولیدات داخلی از نظر کیفیت و کمیت، قابلیت رقابت با محصولات وارداتی را دارند.

وی افزود: زمانی که از تولید داخل صحبت می‌کنیم، منظور تولیدی است که بتواند با کالای وارداتی رقابت کند و هم اکنون این رقابت در حوزه نوشت‌افزار وجود دارد.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بهبود فرایند‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اشاره به تنوع محصولات داخلی ادامه داد: سطح کیفی محصولات نوشت‌افزار بسیار خوب است و تولیدکنندگان داخلی توانسته‌اند محصولات متنوعی را به بازار عرضه کنند.

موسی زاده با اشاره به ابعاد فرهنگی و سلامت‌محور محصولات نوشت‌افزار گفت: این محصولات علاوه بر جنبه اقتصادی، از نظر فرهنگی و سلامت نیز اهمیت دارند و محصولات داخلی باید بتوانند اطمینان مصرف‌کننده را از رعایت الزامات سلامت و توجه به مؤلفه‌های فرهنگی جلب کنند.

وی درباره مهم‌ترین مشکلات مطرح‌شده از سوی تولیدکنندگان گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل، تأمین مواد اولیه است؛ چرا که برخی مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان نوشت‌افزار به آسانی در دسترس آنها قرار نمی‌گیرد.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بهبود فرایند‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افزود: بخشی از کالا‌هایی که از طریق بورس عرضه می‌شوند نیز با قیمت‌های بالایی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرند و این موضوع می‌تواند بر هزینه‌های تولید اثرگذار باشد.

وی ادامه داد: در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع تأمین مواد اولیه با بخش خصوصی مطرح شد و با پیگیری‌های انجام‌شده، بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز حوزه نوشت‌افزار در فهرست مبادلات مرزی قرار گرفت.

موسی زاده گفت: با استفاده از ظرفیت قانون مبادلات مرزی و رویه‌های ملوانی و کولبری، این امکان فراهم شده است که تولیدکنندگان بتوانند بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود را از این مسیر تأمین کنند.

به گفته مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بهبود فرایند‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، استفاده از این ظرفیت می‌تواند به تأمین بهتر مواد اولیه و فعال‌تر شدن روند تولید در حوزه نوشت‌افزار کمک کند.