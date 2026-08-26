پخش زنده
امروز: -
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی گفت: در کنار نبرد نظامی، دولت با مجاهدتهای خاموش در جنگ دیگری برای پایداری زنجیره خدمات، انرژی و تأمین کالاهای اساسی، سوخت و معیشت مردم پیشبینی و اقدمات لازم را اعمال کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی در اجتماع شبانه مردم در شهرستان مرزی پلدشت گفت: حضور مستمر و متحیرکننده مردم در تجمعات شبانه در طول شش ماهه گذشته نشان از عمق عشق و علاقه ایرانیان در دفاع از خاک وطن و تمامیت ارضی کشور است که تمامی محاسبات جنگ ترکیبی دشمن را خنثی کرده است.
رسول مقابلی با اشاره به تدابیر و اقدامات دولت برای مدیریت کشور در دوران جنگ افزود: در کنار نبرد نظامی، جنگ دیگری برای پایداری زنجیره خدمات و پایداری انرژی و تأمین کالاهای اساسی، سوخت و معیشت مردم در جریان بود که دولت با مجاهدتهای خاموش، پیشبینی و اقدمات لازم را انجام داد تا کشور در برابر فشارهای بیسابقه متوقف نشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با اتحاد و انسجامی که بهوجود آمده و با تدابیر مقام معظم رهبری، کشورمان از این پیچ تاریخی به سلامت عبور خواهد کرد.