به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: از ساع ۹:۳۰ دقیقه روز گذشته سوم شهریور لغایت ساعت ۹:۳۰ دقیقه امروز چهارم شهریور میزان رطوبت در شهر آبادان به ۸۵ درصد رسید.

محمد سبزه زاری با اشاره به اینکه این میزان در شهر‌های شادگان ۷۹، ماهشهر ۷۷، هندیجان ۷۳ درصد بوده است، ادامه داد: در این مدت میزان رطوبت در ایستگاه کشاورزی اهواز ۶۱، هویزه ۵۶، بستان ۵۵، گتوند ۵۴ و شوش ۵۱ درصد ثبت شد.

وی ادامه داد: تا اواسط روز جمعه جریانات مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل، مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و تا حدودی شمالی استان خواهد شد.