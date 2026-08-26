به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزیر امور خارجه با اشاره به اهمیت ویژه روابط راهبردی ایران و چین و اراده رهبران دو کشور برای تعمیق و گسترش همکاری‌ها، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و تسریع در اجرای توافقات و پروژه‌های مشترک، به‌ویژه در چارچوب برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله، تأکید کرد.

عراقچی همچنین بر اهمیت پیگیری رایزنی و هماهنگی نزدیک دو کشور در قبال تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد.