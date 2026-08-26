رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور گفت: معلمان ما در خارج از کشور تنها مدرس یک عنوان درسی نیستند، بلکه سفیران فرهنگی و نماینده هویت، اخلاق و فرهنگ ایرانی‌ـ‌اسلامی در جامعه میزبان به‌شمار می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آئین افتتاحیه دوره سه‌روزه توانمندسازی و آموزش معلمان منتخب جهت اعزام به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، با حضور محمد سلیمی، رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور، عباس ظهوری، معاون آموزشی مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و جمعی از معلمان برگزیده و مدعوین برگزار شد.

سلیمی در این مراسم ضمن تبریک به برگزیدگان نهایی آزمون اعزام، فرآیند شناسایی و انتخاب معلمان را فرآیندی دشوار، کاملاً علمی و عدالت‌محور توصیف کرد و گفت: از میان جامعه بزرگ فرهنگیان کشور، حدود ۱۵ هزار نفر در آزمون کتبی و استاندارد سازمان سنجش به رقابت پرداختند. در مرحله بعد، برگزیدگان سه‌برابر ظرفیت به‌همراه همسران فرهنگی‌شان برای ارزیابی‌های تخصصی و شایستگی‌سنجی به دانشگاه فرهنگیان معرفی شدند و در نهایت، با تلفیق مکانیزه ۵۰ درصد نمره کتبی و ۵۰ درصد ارزیابی‌های تخصصی در یک فرآیند شفاف، افراد برتر بدون هرگونه مداخله یا امکان نفوذ انتخاب شدند.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور با اشاره به پیگیری‌های مستمر این مرکز در مراجع عالی کشور، تصریح کرد: نخستین، تعیین‌کننده‌ترین و اثرگذارترین مؤلفه در ارتقای کیفیت مدارس ایرانی خارج از کشور، وجود معلمان شایسته و باانگیزه است. معلمان منتخب، مسئولیت ارتقای کیفیت آموزش و تربیت فرزندان ایران اسلامی در آن‌سوی مرزها را بر عهده دارند.

وی همچنین با اشاره به سازماندهی اعزام سال تحصیلی پیش‌رو اظهار داشت: امسال تعداد ۱۲۰ نفر شامل ۶۹ نیروی اصلی و بیش از ۵۰ نیروی تبعی در قالب ۲۲ شهر و ۲۶ کشور ساماندهی شده‌اند. رویکرد ما در اعطای حق انتخاب کشور به معلمان، یک نقطه قوت استراتژیک است؛ چراکه تجربه نشان داده است اعزام مبتنی بر علاقه و انگیزه درونی معلم، مانع از فرسودگی، نارضایتی و درخواست‌های جابه‌جایی شده و بازدهی تربیتی و آموزشی را به حداکثر می‌رساند.

سلیمی با تأکید بر اینکه نقش معلمان اعزامی فراتر از یک مدرس معمولی است، تصریح کرد: معلمان ما در خارج از کشور تنها مدرس یک عنوان درسی نیستند، بلکه سفیران فرهنگی و نماینده هویت، اخلاق و فرهنگ ایرانی‌ـ‌اسلامی در جامعه میزبان به‌شمار می‌روند. حساسیت محیط‌های بین‌المللی و پدیده شوک فرهنگی نیازمند خویشتن‌داری، مدیریت هیجان و تسلط کامل به آداب حرفه‌ای است؛ زیرا کوچک‌ترین خطای رفتاری در کلاس درس یا جامعه میزبان می‌تواند ابعاد وسیع دیپلماتیک پیدا کند و شأن نظام آموزشی کشور را متأثر سازد.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از مباحث این گردهمایی، خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت دسترسی‌ها پس از استقرار در کشور مقصد، حضور مؤثر و بهره‌مندی دقیق از مباحث کارگاهی، حقوقی و دیپلماتیکِ ارائه‌شده توسط کارشناسان مرکز و وزارت امور خارجه، ضامن موفقیت مأموریت خطیر معلمان و پیشگیری از چالش‌های احتمالی در محیط‌های بین‌المللی خواهد بود.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور در پایان ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر تجارب کسب‌شده و بهره‌گیری شایسته از ظرفیت‌های ایجادشده در این دوره، مسیر تعالی کیفیت آموزشی و پرورشی در مدارس جمهوری اسلامی ایران در اقصی نقاط جهان هموارتر از گذشته طی شود و شاهد صیانت، تعمیق و شکوفایی روزافزون هویت ایرانی‌ـ‌اسلامی در میان دانش‌آموزان خارج از کشور باشیم.