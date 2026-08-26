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رئیس انجمن دارت کشور گفت: استان همدان ظرفیت برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای اصلی دارت کشور را دارا است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس انجمن دارت کشور با حضور در همدان و در جریان رقابتهای لیگ برتر دارت استان، ظرفیتهای این استان برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای اصلی دارت کشور را مورد تأکید قرار داد.
علی کریمی فیروزجایی، رئیس انجمن دارت کشور، با حضور در همدان از رقابتهای لیگ برتر استان بازدید کرد؛ رقابتهایی که با حضور حدود ۹۰ ورزشکار زن و مرد برگزار شد و از بزرگترین لیگهای استانی دارت کشور به شمار میرود.
در ادامه این برنامه، افتتاح خانه دارت همدان بود که با پیگیری کمیته دارت و هیئت انجمنهای ورزشی استان راهاندازی شده است، مورد توجه قرار گرفت و نشست صمیمانهای با حضور مسئولان ورزشی، مسئولان کمیته دارت و جمعی از ورزشکاران و دارتبازان استان برگزار شد.
کریمی فیروزجایی با تقدیر از فعالیتهای انجامشده در همدان و استقبال قابل توجه ورزشکاران از این رشته، آینده دارت در استان را روشن دانست و تأکید کرد که ظرفیت موجود میتواند همدان را به یکی از مراکز مهم دارت کشور تبدیل کند.
موسوی، رئیس هیئت انجمنهای ورزشی استان همدان نیز در این نشست بر حمایت از ورزشکاران و توسعه زیرساختهای دارت تأکید کرد و بخشی از مطالبات و نیازهای جامعه دارت استان را مطرح کرد.
همچنین بیژنپور، رئیس کمیته دارت استان همدان، با اشاره به برنامههای این کمیته برای توسعه دارت در سراسر استان، بر شناسایی استعدادها و آمادهسازی ورزشکاران برای حضور قدرتمند در رقابتهای کشوری تأکید کرد و گفت هدف این است که فعالیت دارت به تمام شهرستانهای استان گسترش پیدا کند و همدان همواره تیمهایی آماده برای حضور در مسابقات ملی داشته باشد.
در ادامه، خدرویسی، معاون ورزش و جوانان استان همدان، بر توسعه زیرساختهای این رشته تأکید کرد و از برنامهریزی برای افزایش تعداد خانههای دارت در استان خبر داد. وی همچنین بر این موضوع تأکید داشت که در کنار سالنهای ورزشی موجود، فضاهای مناسبی برای دارت در نظر گرفته شود تا ورزشکاران در نقاط مختلف استان امکان تمرین و فعالیت داشته باشند.
یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده، اختصاص یک فضای بزرگ و تخصصی برای دارت و ایجاد آکادمی حرفهای در همدان بود؛ مجموعهای که بتواند محل آموزش، استعدادیابی، برگزاری اردوها و میزبانی مسابقات مهم کشور باشد.
با توجه به استقبال گسترده ورزشکاران، برگزاری لیگهای منظم، راهاندازی خانه دارت و برنامههای مطرحشده برای توسعه زیرساختها، همدان ظرفیت آن را دارد که از یک استان فعال در این رشته، به مرکز و قطب اصلی دارت کشور تبدیل شود.