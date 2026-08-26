به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با هفته دولت، سه پروژه شاخص در حوزه سلامت ایرانشهر شامل مرکز سوانح و سوختگی، مجتمع خوابگاهی دخترانه و مرکز دیالیز خیرساز، در مسیر بهره‌برداری قرار گرفته‌اند که مرکز سوانح و سوختگی با ظرفیت ۶۴ تخت، به عنوان بزرگترین و مجهزترین مرکز سوانح و سوختگی استان، به بهره‌برداری رسیده است.

مرکز سوانح و سوختگی ایرانشهر با ظرفیت ۶۴ تخت و زیربنای ۵۲۰۰ مترمربع احداث و تجهیز شده است.



برای احداث و تجهیز این مرکز حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و با بهره‌برداری از آن، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از ساکنان جنوب استان سیستان و بلوچستان از خدمات تخصصی سوانح و سوختگی بهره‌مند خواهند شد.



راه‌اندازی این مرکز، ضمن ارتقای ظرفیت‌های درمانی منطقه، دسترسی بیماران به خدمات تخصصی سوانح و سوختگی را تسهیل کرده و نیاز به مراجعه آنان به مراکز درمانی خارج از منطقه را کاهش می‌دهد.



مجتمع خوابگاهی دخترانه؛ یکی از شاخص‌ترین پروژه‌های خیرساز کشور



در حوزه آموزش و رفاه دانشجویان نیز، مجتمع خوابگاهی دخترانه ایرانشهر با ظرفیت اسکان ۶۰۰ دانشجو در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.



این مجتمع با زیربنای ۷۲۰۰ مترمربع و با هزینه‌ای بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان برای احداث و تجهیز، یکی از پروژه‌های شاخص خیرساز در حوزه آموزش عالی کشور محسوب می‌شود و نقش مهمی در تأمین فضای مناسب برای اسکان دانشجویان و ارتقای امکانات رفاهی آنان خواهد داشت.



مرکز دیالیز خیرساز؛ بزرگترین مرکز دیالیز خیرساز جنوب‌شرق کشور



سومین پروژه شاخص ایرانشهر، مرکز دیالیز خیرساز این شهرستان است که با ظرفیت ۲۲ تخت دیالیز و زیربنای ۹۰۰ مترمربع احداث و تجهیز شده است.



این مرکز با مشارکت ۷۰ درصدی خیرین و ۳۰ درصدی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر ایجاد شده و جمعیتی حدود ۹۰۰ هزار نفر را تحت پوشش خدمات خود قرار خواهد داد.



بهره‌برداری از این مرکز، گامی مهم در توسعه خدمات تخصصی دیالیز و افزایش دسترسی عادلانه مردم جنوب‌شرق کشور به خدمات درمانی مورد نیاز بیماران کلیوی به شمار می‌رود.



بهره‌برداری از این پروژه‌ها، گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های سلامت، آموزش و رفاه دانشجویان در جنوب استان سیستان و بلوچستان به شمار می‌رود؛ طرح‌هایی که با تلاش مجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر و مشارکت ارزشمند خیرین، زمینه ارائه خدمات تخصصی‌تر و دسترسی عادلانه‌تر مردم منطقه به خدمات سلامت را فراهم می‌کنند.