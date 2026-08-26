تندیس کمال‌الملک، پدر نقاشی نوین ایران، با حضور رئیس شورای اسلامی شهر تهران و جمعی از مسئولان فرهنگی و شهری در میدان کمال‌الملک تهرانسر جانمایی شد؛ اثری چهارمتری که قرار است به عنوان المان هویتی جدید منطقه ۲۱، یاد و نام این هنرمند نامدار را ماندگار کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم جانمایی تندیس محمد غفاری، معروف به کمال‌الملک، در میدان همنام این هنرمند در تهرانسر برگزار شد.

کمال‌الملک، متولد ۱۲۲۶ هجری شمسی، از چهره‌های برجسته تاریخ هنر ایران و خالق اثر ماندگار تالار آیینه است که از او به عنوان پدر نقاشی نوین ایران یاد می‌شود.

این تندیس در حالت نشسته چهار متر طول دارد و ساخت آن هشت ماه زمان برده است. طراحی و ساخت این اثر را مرام علی نوری بر عهده داشته است.

چرئیس شورای اسلامی شهر تهران، در این مراسم کمال‌الملک را از هنرمندان نامدار و پایه‌گذاران هنر نوین نقاشی در ایران دانست و گفت: کمال‌الملک پس از سفر به اروپا و آشنایی با نقاشی قرن نوزدهم، این سبک را در ایران پایه‌گذاری کرد.

مهدی چمران، با اشاره به روحیه استقلال‌طلبی کمال‌الملک افزود: کمال‌الملک زیر بار زور رضاخان نرفت و حتی تبعید را به جان خرید و ایرانی‌ها نیز از گذشته تا امروز در برابر حرف زور ایستادگی کرده‌اند و خواهند کرد.

چمران همچنین با اشاره به نقش کمال‌الملک در تربیت هنرمندان گفت: این هنرمند بسیاری از نقاشان بزرگ کشور را پرورش داد.

شهردار منطقه ۲۱ تهران، نیز با اشاره به اهمیت معرفی هویت تمدنی ایران گفت: شاید برای نسل جوان این پرسش مطرح باشد که تمدن ایران کجاست، اما در یک سال گذشته این تمدن با ایستادگی ملت ایران به خوبی نمایان شد.

امیدیان، افزود: شهرداری تهران و منطقه ۲۱ در کنار ارائه خدمات متنوع، امروز توانسته‌اند یک اثر ماندگار به شهروندان ارائه کنند و میدان کمال‌الملک را از یک نام، به یک هویت بصری تبدیل کنند.

مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز با اشاره به ابعاد مختلف زندگی کمال‌الملک گفت: آوردن هنر به خیابان‌ها در روزهای امروز، اقدامی ارزشمند و مهم است.

آیدین مهدی‌زاده، افزود: این روزها، روزهای گالری و نمایشگاه نیست؛ هر آنچه داریم باید در میدان و در معرض دید مردم ارائه شود و این کار اهمیت بسیاری دارد.

مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت: این مجسمه در روزهای سخت جنگ ساخته شده است.

تندیس کمال‌الملک با طراحی و ساخت مرام علی نوری، در میدان کمال‌الملک تهرانسر جانمایی شد تا به عنوان یکی از المان‌های هویتی منطقه ۲۱، یاد این هنرمند نامدار ایرانی را در فضای شهری ماندگار کند.