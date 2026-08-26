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مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد با تأکید بر اینکه حفاظت از طبیعت بدون تغییر رفتار عمومی و مشارکت مردم امکانپذیر نیست، گفت: اگر امروز در الگوی مصرف آب، انرژی و بهرهبرداری از منابع طبیعی تغییر ایجاد نکنیم، آینده نسلهای بعد با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حسن اکبری در نشست با گروههای مختلف اجتماعی و فعالان بسیج که همزمان با آغاز هفته دولت برگزار شد، با تشریح مهمترین چالشهای زیستمحیطی استان یزد، بر ضرورت تقویت فرهنگ عمومی حفاظت از محیط زیست و حضور جهادی مردم در این عرصه تأکید کرد.
وی با اشاره به مفهوم پایداری اکولوژیک اظهار داشت: پایداری اکولوژیک به این معناست که به اندازهای از طبیعت و سرزمین استفاده کنیم که امکان بازسازی و احیای خود را داشته باشد؛ بنابراین نعمتهای الهی باید به اندازه مصرف شوند و از منابع طبیعی به گونهای بهرهبرداری کنیم که حقوق نسلهای آینده نیز حفظ شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد، بحران آب را یکی از مهمترین چالشهای زیستمحیطی استان یزد دانست و افزود: کسری تجمعی مخزن سفرههای آب زیرزمینی یزد به میزان نگرانکنندهای افزایش یافته و این به معنای استفاده از بخشی از منابع و سرمایههای نسلهای آینده است؛ منابعی که بدون برنامه مشخص برای بازپرداخت، به مصرف امروز رسیدهاند.
اکبری ادامه داد: اگر در الگوی مصرف و نحوه بهرهبرداری از منابع تغییر ایجاد نکنیم، فرزندان ما در آینده با بحرانهای جدیتری روبهرو خواهند شد.
وی همچنین با اشاره به تخریب زیستگاهها و کاهش جمعیت گونههای شاخص حیات وحش استان یزد، طی دهههای گذشته گفت: در دشتهای استان یزد زمانی بیش از ۲۰ هزار رأس آهوی ایرانی زیست میکرد، اما امروز جمعیت این گونه به کمتر از هزار رأس کاهش یافته است؛ آماری که ضرورت حفاظت جدیتر از زیستگاهها و حیات وحش را نشان میدهد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد با بیان اینکه امروز بیش از هر چیز به تغییر رفتار نیاز داریم، تصریح کرد: محیط زیست تنها با اقدامات دستگاههای دولتی حفظ نمیشود و تغییر رفتار عمومی مردم، مسئولان و مشارکت اجتماعی، لازمه تحقق محیط زیست پایدار است.
اکبری افزود: درباره موضوعاتی مانند مصرف آب و انرژی، بحران پلاستیک و سایر مسائل محیط زیستی آموزشهای فراوانی ارائه شده، اما بخش مهمی از این آموزشها هنوز به رفتار روزمره تبدیل نشده است؛ بهطوری که همچنان شاهد رها شدن زباله و پلاستیک در جادهها، حاشیه شهرها و طبیعت هستیم.
وی خاطرنشان کرد: این وضعیت نشان میدهد باور محیطزیستی هنوز به اندازه کافی در جامعه نهادینه نشده و باید آموزشهای محیط زیستی از مرحله آگاهی عبور کرده و به رفتار و فرهنگ عمومی تبدیل شود.
اکبری با تأکید بر ابعاد اخلاقی مسائل محیط زیستی گفت: بسیاری از مشکلات محیط زیست، ریشه اخلاقی دارند و راهحل آنها نیز تا حد زیادی اخلاقی است؛ بنابراین اخلاق محیط زیست باید با آموزش، تکرار و انتقال مفاهیم صحیح به نسلهای آینده در جامعه نهادینه شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد با اشاره به فداکاری محیط بانان در مسیر حفاظت از طبیعت اظهار داشت: تاکنون ۱۵۰ محیط بان در کشور در راه حفاظت از محیط زیست به شهادت رسیدهاند و این موضوع بیانگر اهمیت و ارزش حفاظت از طبیعت است.
وی با اشاره به ظرفیت بسیج برای فرهنگسازی و مشارکت اجتماعی در حوزه محیط زیست گفت: بسیجیان با روحیه جهادی، مسئولیتپذیری و حضور در عرصههای مختلف میتوانند در فرهنگسازی، آموزش و حفاظت از طبیعت نقش مؤثری ایفا کنند.
اکبری با اشاره به شعار هفته دولت، «دولت پای کار مردم، مردم پای کار دولت»، افزود: باید این رویکرد در حوزه محیط زیست نیز تقویت شود؛ چراکه دولت به تنهایی قادر به حفاظت از طبیعت نیست و تحقق محیط زیست پایدار نیازمند همراهی و مشارکت جدی مردم است.
وی در پایان تأکید کرد: همه باید کمک کنیم نعمتهای الهی را از دست ندهیم و طبیعت را برای نسلهای آینده به مخروبه تبدیل نکنیم؛ چراکه حفاظت از محیط زیست، در حقیقت حفاظت از زندگی و آینده مردم ایران است.