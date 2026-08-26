آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی سیستان و بلوچستان با هدف تأمین نیروی انسانی مورد نیاز ۴۶ دستگاه اجرایی و برای استخدام حدود ۶۰۰ نفر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرپرست جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان گفت: این آزمون به‌صورت اختصاصی برای استان سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود و داوطلبان واجد شرایط می‌توانند در مهلت تعیین شده نسبت به ثبت‌نام و شرکت در آزمون اقدام کنند.

مهدی کشته گرافزود: فرآیند ثبت‌نام این آزمون تا پایان روز پنج‌شنبه ۱۲ شهریورماه ادامه خواهد داشت و داوطلبان جهت ثبت نام می‌بایست به سامانه مرکز آزمون جهاددانشگاهی به نشانی https://hrtc.ir مراجعه نمایند.

وی ادامه داد: آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی استان در روز جمعه اول آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.