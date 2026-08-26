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مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان گفت: همیاران سلامت با کسب دانش و مهارتهای تخصصی و فعالیت در کنار مراکز مشاوره و بهداشت، میتوانند زمینه بازگشت آرام دانشجویان به دانشگاهها را فراهم کرده و به تقویت امنیت روانی در محیطهای دانشگاهی کمک کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمیدرضا حسنآبادی در هشتمین همایش سراسری کانونهای دانشجویی همیاران سلامت روان و جسم ، با اشاره به شرایط خاص جامعه ایران و جامعه دانشگاهی در سال ۱۴۰۴ گفت : جنگ، بحرانهای اجتماعی و فشارهای اقتصادی، سه مسئله مهمی بودند که شرایط ویژهای را برای جامعه و دانشگاهها رقم زدند. در این دوره، آموزش عالی ناگزیر به استفاده از آموزش مجازی شد و ارتباط حضوری دانشجویان با دانشگاهها برای چند ماه کاهش یافت که خود مسئلهای نیازمند توجه ویژه است.
مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان افزود : بازگشایی دانشگاهها و بازگشت دانشجویان پس از حدود شش تا هفت ماه، شرایط ویژهای را در حوزه سلامت روان جامعه دانشجویی و دانشگاهی ایجاد میکند؛ ازاینرو، ضروری است کانونهای همیاران سلامت روان و جسم ، با آمادگی و توان بیشتری در کنار مراکز مشاوره و بهداشت دانشگاهها قرار گیرند.
وی تأکید کرد: همیاران سلامت میتوانند با بهرهگیری از آموزشهای ارائهشده در این همایش، به فراهمشدن شرایطی کمک کنند که بازگشت دانشجویان به دانشگاهها با آرامش و امنیت روانی بیشتری همراه باشد.
مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان درباره این همایش افزود: هدف از برگزاری همایش سراسری کانونهای دانشجویی همیاران سلامت روان و جسم ، تجدید قوا و توانمندسازی اعضای کانونهای دانشجویی همیاران سلامت برای انجام مأموریتهایی است که در اساسنامه و شرح وظایف آنان، ذیل سه محور (شناسایی مشکلات، حمایت از همسالان و ارجاع به موقع به مراکز تخصصی مشاوره و بهداشت دانشگاه) تعریف شده است. در این رویداد تلاش میشود همیاران با دانش و مهارتهای نوین مورد نیاز در این سه ماموریت (شناسایی، حمایت، ارجاع) آشنا شوند.
حسنآبادی همچنین انتخاب و معرفی کانونهای برتر را از دیگر اهداف این همایش برشمرد و گفت: در آیین اختتامیه، با حضور مسئولان کشوری، از کانونهای برتر همیاران سلامت روان و جسم برای فعالیتهای دو سال اخیر آنها تقدیر خواهد شد.
برگزاری هفت کارگاه تخصصی با حضور استادان برجسته کشوری
دبیر علمی همایش درباره بخش آموزشی این رویداد نیز گفت: طی دو روز، هفت کارگاه تخصصی، در هفت موضوع در هفت جلسه (در مجموع ۴۹ کارگاه آموزشی) با حضور استادان برجسته کشور برگزار میشود. مدت زمان هر کارگاه ۹۰ دقیقه است و شرکتکنندگان در آنها ، آموزشهای کاربردی و تخصصی مورد نیاز خود را فرا میگیرند.
حسنآبادی افزود: انتظار میرود همیاران سلامت پس از پایان همایش و بازگشت به دانشگاههای خود، ضمن یکپارچهسازی و سازماندهی مجدد کانونهای دانشجویی همیاران سلامت، آموختههای خود را در حمایت از دانشجویان و همکاری با مراکز مشاوره و بهداشت به کار گیرند.
حضور حدود ۴۵۰ همیار سلامت از سراسر کشور
وی با اشاره به حضور گسترده دانشجویان همیار سلامت در این رویداد گفت : آیین افتتاحیه همایش با حضور مسئولان دانشگاه فردوسی مشهد، تعدادی از مسئولان شهر مشهد و حدود ۴۵۰ دانشجو همیار سلامت از دانشگاههای سراسر کشور برگزار شد.
حسنآبادی افزود : در مراسم افتتاحیه تلاش شد کلیات، اهداف و برنامههای همایش برای شرکتکنندگان تشریح شود و نیازها و انتظارات همیارانی که از نقاط مختلف کشور در این رویداد حضور یافتهاند، مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت : یکی از اهداف اصلی این دوره، حفظ انسجام و یکپارچگی شبکه ملی همیاران سلامت و ایجاد هماهنگی بیشتر میان کانونهای فعال در دانشگاههای کشور است.
مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان با اشاره به فرایند برگزاری این رویداد افزود: طی دو سال گذشته، دو بار برای برگزاری همایش برنامهریزی شد، اما شرایط جنگی و بحرانهای اجتماعی مانع از اجرای آن شد. خوشبختانه امسال، با یاری خداوند، هشتمین دوره این همایش در کنار بارگاه ملکوتی امام هشتم در شهر مشهد مقدس در حال برگزاری است .
حسنآبادی به برنامههای فرهنگی و معنوی همایش اشاره کرد و گفت : حضور در حرم مطهر امام رضا (ع)، بازدید از آرامگاه فردوسی و اجرای برنامههای فرهنگی، از جمله بخشهای جانبی پیشبینیشده برای شرکتکنندگان است.
وی افزود : در برنامه زیارت حرم مطهر رضوی، همیاران سلامت ضمن زیارت، با آرمانهای رهبر شهید و سیاستهای کلی ابلاغی ایشان در حوزه سلامت تجدید میثاق میکنند. تلاش ما بر این است که این سیاستها با دقت بیشتری در برنامههای سلامت دانشگاهها مورد توجه و اجرا قرار گیرد.
ترسیم مسیر آینده کانونهای همیاران سلامت
مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت درباره برنامه روز پایانی گفت: در آیین اختتامیه، علاوه بر معرفی و تقدیر از کانونهای برتر، جمعبندی برنامهها نیز ارائه خواهد شد. همچنین تلاش میشود در قالب یک سوگندنامه، مسیر پیش رو و برنامه سال آینده کانونهای دانشجویی همیاران سلامت ترسیم شود.
حسنآبادی با قدردانی از فعالیتهای داوطلبانه همیاران سلامت افزود : همیاران سلامت، دانشجویانی مسئولیتپذیر هستند که داوطلبانه به جامعه دانشگاهی کمک میکنند. وظیفه ما نیز حمایت و مراقبت از این گروه است تا آنان ضمن توجه به خودمراقبتی، مسئولیت دیگرمراقبتی را نیز آگاهانه و حرفهای دنبال کنند.
هشتمین همایش سراسری کانونهای دانشجویی همیاران سلامت روان و جسم ، از سوم شهریور ماه با حضور همیاران سلامت دانشگاههای سراسر کشور، در شهر مقدس مشهد و در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) تا آغاز شده است و تا پنجم شهریور ماه ادامه دارد.