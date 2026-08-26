مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان گفت: همیاران سلامت با کسب دانش و مهارت‌های تخصصی و فعالیت در کنار مراکز مشاوره و بهداشت، می‌توانند زمینه بازگشت آرام دانشجویان به دانشگاه‌ها را فراهم کرده و به تقویت امنیت روانی در محیط‌های دانشگاهی کمک کنند.

بازگشت به دانشگاه‌ها، نیازمند توجه ویژه به سلامت روان است

بازگشت به دانشگاه‌ها، نیازمند توجه ویژه به سلامت روان است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمیدرضا حسن‌آبادی در هشتمین همایش سراسری کانون‌های دانشجویی همیاران سلامت روان و جسم ، با اشاره به شرایط خاص جامعه ایران و جامعه دانشگاهی در سال ۱۴۰۴ گفت : جنگ، بحران‌های اجتماعی و فشار‌های اقتصادی، سه مسئله مهمی بودند که شرایط ویژه‌ای را برای جامعه و دانشگاه‌ها رقم زدند. در این دوره، آموزش عالی ناگزیر به استفاده از آموزش مجازی شد و ارتباط حضوری دانشجویان با دانشگاه‌ها برای چند ماه کاهش یافت که خود مسئله‌ای نیازمند توجه ویژه است.

مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان افزود : بازگشایی دانشگاه‌ها و بازگشت دانشجویان پس از حدود شش تا هفت ماه، شرایط ویژه‌ای را در حوزه سلامت روان جامعه دانشجویی و دانشگاهی ایجاد می‌کند؛ ازاین‌رو، ضروری است کانون‌های همیاران سلامت روان و جسم ، با آمادگی و توان بیشتری در کنار مراکز مشاوره و بهداشت دانشگاه‌ها قرار گیرند.

وی تأکید کرد: همیاران سلامت می‌توانند با بهره‌گیری از آموزش‌های ارائه‌شده در این همایش، به فراهم‌شدن شرایطی کمک کنند که بازگشت دانشجویان به دانشگاه‌ها با آرامش و امنیت روانی بیشتری همراه باشد.

مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان درباره این همایش افزود: هدف از برگزاری همایش سراسری کانون‌های دانشجویی همیاران سلامت روان و جسم ، تجدید قوا و توانمندسازی اعضای کانون‌های دانشجویی همیاران سلامت برای انجام مأموریت‌هایی است که در اساسنامه و شرح وظایف آنان، ذیل سه محور (شناسایی مشکلات، حمایت از همسالان و ارجاع به موقع به مراکز تخصصی مشاوره و بهداشت دانشگاه) تعریف شده است. در این رویداد تلاش می‌شود همیاران با دانش و مهارت‌های نوین مورد نیاز در این سه ماموریت (شناسایی، حمایت، ارجاع) آشنا شوند.

حسن‌آبادی همچنین انتخاب و معرفی کانون‌های برتر را از دیگر اهداف این همایش برشمرد و گفت: در آیین اختتامیه، با حضور مسئولان کشوری، از کانون‌های برتر همیاران سلامت روان و جسم برای فعالیت‌های دو سال اخیر آنها تقدیر خواهد شد.

برگزاری هفت کارگاه تخصصی با حضور استادان برجسته کشوری

دبیر علمی همایش درباره بخش آموزشی این رویداد نیز گفت: طی دو روز، هفت کارگاه تخصصی، در هفت موضوع در هفت جلسه (در مجموع ۴۹ کارگاه آموزشی) با حضور استادان برجسته کشور برگزار می‌شود. مدت زمان هر کارگاه ۹۰ دقیقه است و شرکت‌کنندگان در آنها ، آموزش‌های کاربردی و تخصصی مورد نیاز خود را فرا می‌گیرند.

حسن‌آبادی افزود: انتظار می‌رود همیاران سلامت پس از پایان همایش و بازگشت به دانشگاه‌های خود، ضمن یکپارچه‌سازی و سازمان‌دهی مجدد کانون‌های دانشجویی همیاران سلامت، آموخته‌های خود را در حمایت از دانشجویان و همکاری با مراکز مشاوره و بهداشت به کار گیرند.

حضور حدود ۴۵۰ همیار سلامت از سراسر کشور

وی با اشاره به حضور گسترده دانشجویان همیار سلامت در این رویداد گفت : آیین افتتاحیه همایش با حضور مسئولان دانشگاه فردوسی مشهد، تعدادی از مسئولان شهر مشهد و حدود ۴۵۰ دانشجو همیار سلامت از دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شد.

حسن‌آبادی افزود : در مراسم افتتاحیه تلاش شد کلیات، اهداف و برنامه‌های همایش برای شرکت‌کنندگان تشریح شود و نیاز‌ها و انتظارات همیارانی که از نقاط مختلف کشور در این رویداد حضور یافته‌اند، مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت : یکی از اهداف اصلی این دوره، حفظ انسجام و یکپارچگی شبکه ملی همیاران سلامت و ایجاد هماهنگی بیشتر میان کانون‌های فعال در دانشگاه‌های کشور است.

مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان با اشاره به فرایند برگزاری این رویداد افزود: طی دو سال گذشته، دو بار برای برگزاری همایش برنامه‌ریزی شد، اما شرایط جنگی و بحران‌های اجتماعی مانع از اجرای آن شد. خوشبختانه امسال، با یاری خداوند، هشتمین دوره این همایش در کنار بارگاه ملکوتی امام هشتم در شهر مشهد مقدس در حال برگزاری است .

حسن‌آبادی به برنامه‌های فرهنگی و معنوی همایش اشاره کرد و گفت : حضور در حرم مطهر امام رضا (ع)، بازدید از آرامگاه فردوسی و اجرای برنامه‌های فرهنگی، از جمله بخش‌های جانبی پیش‌بینی‌شده برای شرکت‌کنندگان است.

وی افزود : در برنامه زیارت حرم مطهر رضوی، همیاران سلامت ضمن زیارت، با آرمان‌های رهبر شهید و سیاست‌های کلی ابلاغی ایشان در حوزه سلامت تجدید میثاق می‌کنند. تلاش ما بر این است که این سیاست‌ها با دقت بیشتری در برنامه‌های سلامت دانشگاه‌ها مورد توجه و اجرا قرار گیرد.

ترسیم مسیر آینده کانون‌های همیاران سلامت

مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت درباره برنامه روز پایانی گفت: در آیین اختتامیه، علاوه بر معرفی و تقدیر از کانون‌های برتر، جمع‌بندی برنامه‌ها نیز ارائه خواهد شد. همچنین تلاش می‌شود در قالب یک سوگندنامه، مسیر پیش رو و برنامه سال آینده کانون‌های دانشجویی همیاران سلامت ترسیم شود.

حسن‌آبادی با قدردانی از فعالیت‌های داوطلبانه همیاران سلامت افزود : همیاران سلامت، دانشجویانی مسئولیت‌پذیر هستند که داوطلبانه به جامعه دانشگاهی کمک می‌کنند. وظیفه ما نیز حمایت و مراقبت از این گروه است تا آنان ضمن توجه به خودمراقبتی، مسئولیت دیگرمراقبتی را نیز آگاهانه و حرفه‌ای دنبال کنند.

هشتمین همایش سراسری کانون‌های دانشجویی همیاران سلامت روان و جسم ، از سوم شهریور ماه با حضور همیاران سلامت دانشگاه‌های سراسر کشور، در شهر مقدس مشهد و در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) تا آغاز شده است و تا پنجم شهریور ماه ادامه دارد.