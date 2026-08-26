به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ معاون اجرایی رئیس جمهور در سفر یک روزه به رشت، امروز چهارشنبه ۴ شهریور، از بزرگترین بیمارستان جنرال استان با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت بازدید کرد و در جریان روند تکمیل آن قرار گرفت.

ساخت بیمارستان جامع ۴۲۱ تختخوابی جنرال لاکان رشت به عنوان بزرگترین بیمارستان جنرال استان از سال ۱۳۸۷ آغاز شد.

در این بیمارستان همه حوزه‌های پزشکی و درمانی مانند انواع جراحی‌های عمومی، تخصصی و پلاستیک، زنان، کودکان و حتی روانپزشکی به بیماران خدمات رسانی خواهد کرد.