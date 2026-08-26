

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،بخش مرکزي شهرستان سنقروکليايي با 61 طرح شامل آسفالت بهسازي و زيرسازي بيش از سي روستا ، افتتاح زمين‌چمن مصنوعي روستاي سهنله و بهسازي آرامستان روستاهاي تابعه دهستان هاي فارسينج ، آب باريک و سراب بيشترين طرحهاي به بهره برداري رسيده را داشتند در بخش بيلوار نيز 50 طرح اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي برق ، ساماندهي و اسفالت معابر روستايي ، چمن مصنوعي روستاي علي اباد ، مرغداري 20 هزار قطعه اي روستاي علي اباد و حفر چاه ، بهسازي خطوط انتقال و چشمه هاي تامين اب شرب روستاهاي منطقه راه اندازي شد 10 طرح آسفالت و ساماندهي معابر روستاهاي شوهان عليا ، توه سرخک سفلي ، مومنايي و علي آباد ديزگران و زمين فوتبال چمن مصنوعي در روستاهاي علي آباد ديزگران ، گراوند ، ميله سر ، گاورواني ، طولابي و شهر حميل در بخش حميل به بهره برداري رسيد.

در کنگاور روبان افتتاحيه ي 4 طرح شامل بهسازي و آسفالت معابر روستاي رستم‌آبادي کوچک ، طرح دامپرواري و گلخانه ي محصولات خارج از فصل در مجموع با اشتغال 10 نفر قيچي خورد 4 طرح آسفالت و بهسازي معابر شهر ميرآباد و روستاي تپه خرگوشان و توسعه بهسازي شبکه برق روستايي با احداث ۲/۵ کيلومتر شبکه فشار متوسط هوايي در روستاهاي سراب بردزنجير ، عزيزآباد و دنگي در بخش زمکان ثلاث باباجاني به بهره برداري رسيد.

اهالي دالاهو هم امروز شاهد بهره برداري از 3 طرح کارگاه بوجاري و بسته بندي حبوبات ، کانال کشي و لايروبي تامين آب کشاورزي روستا طلسم و افتتاح پارک در شهر کرند بودند. امروز همچنين طرح هاي اسفالت و ساماندهي معابر روستاي نثار ديره و شهرک ديره و دامپروري 50 راسي در دهستان ديره ي شهرستان گيلانغرب به بهره برداري رسيد مدرسه دوکلاسه «۱۵ خرداد» روستاي صادق‌آباد روانسر هم با 400 متر مربع مساحت راه اندازي شد

اين واحد اموزشي به همت خير نيک‌انديش، خانم صديقه مطهري و اهالي روستا احداث شده

دانش اموزان اين مدرسه بسته هاي اموزشي هم هديه گرفتند در روستاي سرباغ گلين سرپل ذهاب هم طرح بهسازي معابر و دفع آب‌هاي سطحي با حدود هزار متر مربع مساحت افتتاح شد و در پاوه نيز طرح آسفالت معابر و ديوارچيني روستاي گلال به بهره برداري رسيد.

براي اجراي اين طرحها در مجموع 333 ميليارد و 800 ميليون تومان هزينه شده