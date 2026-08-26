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پروژه توسعه اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) ایوان با افزوده شدن ۱۲۰۰ مترمربع فضای درمانی و کلنگزنی پایگاه اورژانس جادهای «روان» با حضور نماینده مردم ایلام و معاون اقتصادی استاندار افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ آیین افتتاح پروژههای توسعه اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) و کلنگزنی پایگاه اورژانس جادهای «روان» ایوان با حضور سارا فلاحی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، میرزاد معاون اقتصادی استاندار ایلام و علی خورشیدی معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد.
علی خورشیدی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، در جمع خبرنگاران گفت: توسعه اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) از دغدغههای اصلی مسئولان و نیاز مبرم مردم شهرستان ایوان بوده است و این پروژه امروز با پیگیریهای مستمر دانشگاه علوم پزشکی و نماینده مردم در مجلس به بهرهبرداری رسید.
وی با قدردانی از پیگیریهای سارا فلاحی، افزود: بخشی از اعتبارات این پروژه از منابع داخلی دانشگاه تأمین و مجموعه مدیریتی دانشگاه در دورههای مختلف برای تکمیل و تجهیز آن پای کار بودهاند.
معاون دانشگاه علوم پزشکی ایلام تصریح کرد: با اجرای این پروژه، حدود یک هزار و ۲۰۰ مترمربع به فضای درمانی بیمارستان اضافه شده است که ظرفیت ارائه خدمات به مردم را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
خورشیدی ادامه داد: بهرهبرداری از این فضای جدید، بهویژه در فصل زمستان و مقاطع اوج بیماری، کمبود فضای اورژانس را جبران کرده و امکان مراقبت بهتر از بیماران و ارائه خدمات تخصصیتر را فراهم میکند. تجهیزات پزشکی مورد نیاز این بخش نیز تأمین شده و بخشی از آن امروز به استان رسیده است.
وی در حاشیه کلنگزنی پایگاه اورژانس جادهای «روان» با زیربنای ۱۲۰ مترمربع، این پروژه را گامی مؤثر در راستای توسعه زیرساختهای فوریتهای پزشکی و افزایش دسترسی مناطق محروم به خدمات امدادی دانست.
خورشیدی در تشریح سایر اقدامات و دستاوردهای دانشگاه در سال ۱۴۰۴، به افتتاح مجتمع آموزش عالی سلامت ایوان با پذیرش ۲۳ دانشجوی کارشناسی پرستاری، تجهیز و بهسازی مراکز و خانههای بهداشت با ۱۰ میلیارد ریال اعتبار، تأمین برق پایدار مرکز خدمات جامع سلامت زرنه با ۸ میلیارد ریال اعتبار و راهاندازی مرکز پشتیبان بحران شهید باهنر اشاره کرد.
وی با ارائه گزارشی از خدمات ارائهشده، گفت: در این مدت ۷۰ هزار و ۳۶۹ مورد ویزیت پزشک عمومی، ۱۹ هزار و ۳۰۷ مورد خدمات پزشکی، ۲۰ هزار و ۶۷۲ مورد خدمات دندانپزشکی و ۲۱۲ هزار و ۶۹۵ مورد خدمات پرستاری و مامایی ارائه شده است. همچنین پوشش واکسیناسیون گروههای هدف به ۱۰۰ درصد رسیده و ۶۷۰ مأموریت فوریتهای پزشکی انجام شده است.