مدیر کل هواشناسی خوزستان برای اوایل هفته آینده افزایش دما و شرجی و رطوبت در اغلب مناطق استان پیش بینی کرد.

پیش بینی افزایش دما، شرجی، رگبار و تندباد در خوزستان

پیش بینی افزایش دما، شرجی، رگبار و تندباد در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: در بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا روز جمعه ۶ شهریورماه تغییرات محسوس دمایی نخواهیم داشت و سپس طی روز‌های شنبه و یکشنبه روند افزایش دما مورد انتظار است.

وی افزود: همچنین تا اواسط روز جمعه نیز جریانات مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل، مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و تا حدودی شمالی استان خواهد شد.

سبزه زاری تصریح کرد: در این ایام با توجه به بالابودن شاخص‌های ناپایداری، ابرناکی در اغلب نقاط استان و احتمال رگبار‌های پراکنده همراه با رعدوبرق و وزش باد متوسط گاهی تندباد لحظه‌ای در ارتفاعات شمالی و شرقی وجود خواهد داشت.

مدیر کل هواشناسی خوزستان می‌گوید: در شبانه روز گذشته اهواز با دمای ۵۰ و ایذه با دمای ۲۶.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۵۰ و کمینه دمای ۲۹.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.