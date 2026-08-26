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مدیر کل هواشناسی خوزستان برای اوایل هفته آینده افزایش دما و شرجی و رطوبت در اغلب مناطق استان پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: در بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا روز جمعه ۶ شهریورماه تغییرات محسوس دمایی نخواهیم داشت و سپس طی روزهای شنبه و یکشنبه روند افزایش دما مورد انتظار است.
وی افزود: همچنین تا اواسط روز جمعه نیز جریانات مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل، مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و تا حدودی شمالی استان خواهد شد.
سبزه زاری تصریح کرد: در این ایام با توجه به بالابودن شاخصهای ناپایداری، ابرناکی در اغلب نقاط استان و احتمال رگبارهای پراکنده همراه با رعدوبرق و وزش باد متوسط گاهی تندباد لحظهای در ارتفاعات شمالی و شرقی وجود خواهد داشت.
مدیر کل هواشناسی خوزستان میگوید: در شبانه روز گذشته اهواز با دمای ۵۰ و ایذه با دمای ۲۶.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۵۰ و کمینه دمای ۲۹.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.