معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی با حضور در روستای نصرت‌آبادپلدشت در چارچوب رویکرد مدیریت محله‌محور، مسائل و مطالبات مردم را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی در حاشیه مراسم افتتاح طرح های شهرستان پلدشت به مناسبت هفته دولت، با حضور در روستای نصرت‌آباد، با اهالی این روستا دیدار و در چارچوب رویکرد مدیریت محله‌محور، مسائل و مطالبات آنان را بررسی کرد.

رسول مقابلی در این دیدار ضمن استماع مشکلات مطرح شده از سوی مردم، دستورات لازم را جهت پیگیری و رفع مسائل مطروحه در چهارچوب مدیریت محله‌محوری صادر کرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه با حضور در ساختمان اداری فرمانداری شهرستان پلدشت، از نزدیک با کارکنان این مجموعه دیدار و ضمن تبریک هفته دولت، از تلاش‌ها و خدمات آنان در مسیر خدمت‌رسانی به مردم تقدیر و تشکر کرد.