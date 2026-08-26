رئیس اداره محیط زیست شهرستان ورامین از آغاز عملیات اجرایی برای بازگشایی مسیر انتقال آب به تالاب بندعلیخان خبر داد و اعلام کرد تنها تالاب فصلی استان تهران با تخصیص ۲۹ درصد از آب رودخانه شور دیری، دوباره احیا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدفریدی از آغاز عملیات اجرایی برای بازگشایی مسیر انتقال حقابه تالاب بندعلیخان از رودخانه شور دیری خبر داد و اعلام کرد: این تالاب که بیش از ۱۵ سال از حقابه خود محروم بوده، با تخصیص ۲۹ درصد از آب رودخانه شور دیری، احیا خواهد شد.

فریدی با اشاره به اینکه تالاب بندعلیخان به عنوان تنها تالاب فصلی استان تهران طی سال‌های اخیر با خشکی کامل مواجه شده است، گفت: بر اساس ابلاغ شرکت مدیریت منابع آب ایران، ۲۹ درصد از آب رودخانه شور دیری به عنوان حقابه این تالاب تعیین شده و سازمان حفاظت محیط زیست نیز اجرای این مصوبه را به اداره کل محیط زیست استان تهران ابلاغ کرده است.

وی با بیان اینکه ۷۱ درصد باقیمانده این رودخانه به تالاب مره قم اختصاص یافته است، افزود: مسیر قدیمی انتقال آب به تالاب که سال‌ها پیش منحرف شده بود، امروز با هدف هدایت آب به سمت تالاب بازگشایی می‌شود.

رئیس اداره محیط زیست ورامین با اشاره به پیشینه خشکی این تالاب خاطرنشان کرد: تالاب بندعلیخان که ۲۵ هزار هکتار وسعت دارد، از حدود سال ۱۳۹۰ به دلیل انحراف مسیر رودخانه شور و عدم تخصیص حقابه، با خشکی کامل مواجه شده است.

فریدی در پایان با قدردانی از همراهی دستگاه قضایی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست، ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح، شاهد بازگشت حیات به تالاب بندعلیخان و جلوگیری از تبدیل شدن آن به کانون تولید ریزگرد در جنوب استان تهران باشیم.

گفتنی است تالاب بندعلیخان در ۳۵ کیلومتری جنوب شهرستان ورامین واقع شده و به عنوان یکی از اکوسیستم‌های ارزشمند منطقه، نقش مهمی در تعادل زیست‌محیطی استان تهران ایفا می‌کند.