معاون آموزش ابتدایی گفت: ارتباط راهبران با سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی یک ارتباط یک‌طرفه نیست؛ آنان باید هم برنامه درسی را به مدارس منتقل کنند و هم تجربه‌ها، بازخوردها و مسائل موجود در فرایند اجرا را به سازمان منتقل کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رضوان حکیم‌زاده با تأکید بر نقش راهبران برنامه درسی در تحقق زیست‌بوم جدید برنامه درسی، گفت: راهبران، حلقه وصل میان سیاست‌های آموزشی، برنامه درسی رسمی و آنچه در مدرسه و کلاس درس اتفاق می‌افتد هستند و نقش آنان در تحقق واقعی اهداف برنامه درسی، بسیار مهم و تعیین‌کننده است.

معاون آموزش ابتدایی در نشست زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدايی ویژه راهبران برنامه درسی، با اشاره به اهمیت این طرح تحولی، اظهار کرد: به رسمیت شناختن جایگاه راهبری برنامه درسی یکی از خلأهای مهم نظام آموزشی بوده است و اکنون حضور راهبران می‌تواند زمینه تحقق ارتباط مؤثر میان برنامه درسی رسمی و تجربه یادگیری دانش‌آموزان را فراهم کند.

راهبران، پیشگامان تحول در برنامه درسی

وی با بیان اینکه برنامه درسی با زمان و فرصت یادگیری میلیون‌ها دانش‌آموز در طول سال‌های تحصیل آنان ارتباط مستقیم دارد، افزود: تصمیم‌گیری درباره برنامه درسی در واقع تصمیم‌گیری درباره چگونگی سپری شدن بخش مهمی از زمان زندگی دانش‌آموزان است و از این رو، مسئولیت راهبران برنامه درسی، مسئولیتی علمی، حرفه‌ای و در عین حال اخلاقی و تربیتی است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: راهبران برنامه درسی باید بتوانند سیاست‌های آموزشی و اهداف برنامه درسی را به تصمیم‌ها و اقدامات قابل اجرا در مدرسه و کلاس درس تبدیل کنند و زمینه ایجاد انسجام میان اهداف، محتوا، روش‌های یاددهی ـ یادگیری و ارزشیابی را فراهم آورند.

حکیم‌زاده با تأکید بر اینکه هدف اصلی برنامه درسی، صرفاً تدریس کتاب درسی نیست، تصریح کرد: یک چرخش اساسی در این رویکرد، حرکت از تمرکز بر «تدریس کتاب درسی» به سمت «یادگیری دانش‌آموز» است. راهبر برنامه درسی باید به این پرسش توجه کند که آیا یادگیری واقعی و مورد انتظار در کلاس درس اتفاق افتاده است یا خیر.

توجه به اقتضائات بومی در اجرای برنامه درسی

وی همچنین بر ضرورت انعطاف‌پذیری و بومی‌سازی برنامه درسی متناسب با شرایط مناطق مختلف کشور تأکید کرد و گفت: ایران دارای تنوع اقلیمی، جغرافیایی و فرهنگی گسترده‌ای است و برنامه درسی باید ضمن حفظ چارچوب‌های ملی، متناسب با اقتضائات بومی و منطقه‌ای اجرا شود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود: راهبران برنامه درسی می‌توانند با شناخت ظرفیت‌های هر منطقه، به مدارس و معلمان کمک کنند تا برنامه درسی را متناسب با شرایط واقعی دانش‌آموزان اجرا کنند.

راهبران؛ صدای مدرسه و دانش‌آموز

حکیم‌زاده یکی دیگر از وظایف مهم راهبران را انتقال بازخوردهای مدارس و معلمان به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی دانست و اظهار کرد: ارتباط راهبران با سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی یک ارتباط یک‌طرفه نیست؛ آنان باید هم برنامه درسی را به مدارس منتقل کنند و هم تجربه‌ها، بازخوردها و مسائل موجود در فرایند اجرا را به سازمان منتقل کنند.

وی افزود: شنیدن صدای معلم و دانش‌آموز و انعکاس تجربه‌های واقعی اجرای برنامه درسی، می‌تواند به اصلاح و بهبود مستمر برنامه‌های درسی کمک کند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به نقش راهبران در توانمندسازی معلمان گفت: راهبران باید بتوانند نیازهای حرفه‌ای معلمان را از طریق گفت‌وگو و حضور در مدرسه شناسایی و در طراحی و اجرای برنامه‌های توانمندسازی مدرسه‌محور نقش‌آفرینی کنند.

حکیم‌زاده در پایان با قدردانی از سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی برای طراحی و اجرای زیست‌بوم جدید برنامه درسی مدرسه‌ای، خطاب به راهبران گفت: شما پیشگامان یک تحول اساسی در نظام آموزشی هستید و موفقیت این طرح تا حد زیادی به نقش‌آفرینی و جدیت شما در مدرسه و انتقال تجربه‌های واقعی اجرای برنامه درسی وابسته است.