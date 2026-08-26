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زمین چمن مصنوعی شهر بیضا همزمان با هفته دولت و با صرف ۶ میلیارد تومان هزینه به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، همزمان با هفته دولت، زمین چمن مصنوعی شهر بیضا با حضور مهدی پارسایی، معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس، اردوان اکبرپور نماینده مردم شهرستانهای سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی، بانشی فرماندار بیضا و جمعی از مسئولان شهرستان بیضا افتتاح شد.
این طرح ورزشی با مساحت هزار و ۵۶ مترمربع و صرف هزینه ای افزون بر ۶ میلیارد تومان ساخته شد.
با بهرهبرداری از این زمین، برای افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای سلامت جسمانی جوانان در شهرستان بیضا گامی مؤثر برداشته شد.