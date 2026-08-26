به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، همزمان با هفته دولت، زمین چمن مصنوعی شهر بیضا با حضور مهدی پارسایی، معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس، اردوان اکبرپور نماینده مردم شهرستان‌های سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی، بانشی فرماندار بیضا و جمعی از مسئولان شهرستان بیضا افتتاح شد.