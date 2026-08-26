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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: چهار هزار و ۷۲۲ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال در بخشهای مختلف استان در دولت چهاردهم پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، محمد خوشآینه گفت: این منابع با هدف حمایت از کسب و کارهای خرد، توسعه فعالیتهای اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی در استان اختصاص یافته است.
وی تصریح کرد: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون یکهزار و ۷۷۳ مورد تسهیلات مشاغل خانگی به مبلغ سه هزار و ۲۸۲ میلیارد ریال در استان پرداخت شده که زمینه ایجاد یکهزار و ۵۰۰ فرصت شغلی را فراهم کرده است.
خوش آینه افزود: حمایت از مشاغل خرد و خانگی از محورهای مهم اشتغالزایی در استان است و در همین راستا پرداخت تسهیلات به متقاضیان در دستور کار است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: پرداخت این تسهیلات در مجموع به ایجاد یکهزار و ۵۰۰ فرصت شغلی در بخش مشاغل خانگی منجر شد.
وی ادامه داد: ۸۰ مورد تسهیلات به مبلغ یکهزار و ۴۴۰ میلیارد ریال نیز در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ نیز پرداخت شده که برای ۲۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است