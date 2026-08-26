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همزمان با آغاز هفته وحدت و گرامیداشت سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام در پاکستان، مردم این کشور با برگزاری مراسم مذهبی، آذینبندی مساجد و برافراشتن پرچمهای سبز، این مناسبت را گرامی میدارند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ در شهرهای مختلف پاکستان مساجد، بازارها، خیابانها و ساختمانهای دولتی و خصوصی با چراغهای رنگارنگ و تزئین ویژه آراسته شده و در بسیاری از مناطق نیز طاقهای تزئینی برپا شده است.
برگزاری محافل درود و سلام، سخنرانیهای مذهبی و توزیع نذری و غذای رایگان از دیگر برنامههای مردم در این ایام است.
در لاهور، مراسم روز میلاد پیامبر اسلام (ص) با شلیک ۲۱ گلوله توپ پس از نماز صبح در پادگان شهید محفوظ آغاز شد و نیروهای ارتش پاکستان ضمن اجرای مراسم، شعار «الله اکبر» سر دادند.
در کراچی نیز چندین راهپیمایی مرکزی میلاد برگزار میشود و پلیس برای مدیریت تردد شهروندان طرح ویژه ترافیکی اجرا کرده است.
مراسم جشن میلاد پیامبر اسلام (ص) در شهرهای کراچی، لاهور، اسلام آباد، پیشاور، کویته، حیدرآباد، راولپندی، فیصل آباد، سکهر و دیگر شهرها، مناطق روستایی و شهرکهای کوچک پاکستان برگزار میشود.
مردم با حضور در راهپیماییها و محافل مذهبی، ارادت و محبت خود را به پیامبر گرامی اسلام (ص) ابراز میکنند.
همزمان با آغاز این مراسم، تدابیر امنیتی ویژهای در سراسر کشور از سوی پلیس و دیگر نهادهای امنیتی اتخاذ شده است تا مراسم مذهبی در فضای امن برگزار شود.
در کنار برگزاری مراسم میلاد در مناطق مختلف پاکستان، شیعیان نیز با برپایی موکبها و ایستگاههای صلواتی در روز ۱۲ ربیع الاول، از برادران اهل سنت که در راهپیماییهای جشن میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) شرکت میکنند، استقبال کرده و با توزیع نذری و پذیرایی از شرکت کنندگان، این مناسبت را به جلوهای از وحدت و همبستگی میان مسلمانان تبدیل میکنند.
این اقدام همزمان با حضور گسترده مردم در راهپیماییها و محافل میلاد، نمادی از محبت مشترک مسلمانان پاکستان به پیامبر اکرم (ص) و تأکید بر وحدت میان مذاهب اسلامی است.
سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص) در پاکستان تعطیل رسمی است و به همین مناسبت فعالیتهای اداری و عمومی در این روز تعطیل خواهد بود.