یک واحد نیروگاه خورشیدی از محل عواید موقوفه حضرت قیدار نبی(ع) در شهرستان خدابنده به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ این طرح با پیش‌بینی تولید سالانه حدود ۳۶ هزار کیلووات ساعت برق، به منظور بهره‌گیری از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر و کمک به تأمین برق ساخته شده است.

بر اساس اعلام روابط عمومی اوقاف وامور خیریه استان زنجان،این نیروگاه خورشیدی با سرمایه‌گذاری و استفاده از عواید موقوفه حضرت قیدار نبی(ع)و برای توسعه انرژی‌های پاک با استفاده از ظرفیت موقوفات اجرا شده است.

استفاده از ظرفیت موقوفات در اجرای طرح‌های عام‌المنفعه و حرکت به سمت تأمین پایدار انرژی در شهرستان خدابنده از طرحهای جدید اداوه اوقاف و امور خیریه شهرستان خدابنده است.