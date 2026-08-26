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یک واحد نیروگاه خورشیدی از محل عواید موقوفه حضرت قیدار نبی(ع) در شهرستان خدابنده به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ این طرح با پیشبینی تولید سالانه حدود ۳۶ هزار کیلووات ساعت برق، به منظور بهرهگیری از ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر و کمک به تأمین برق ساخته شده است.
بر اساس اعلام روابط عمومی اوقاف وامور خیریه استان زنجان،این نیروگاه خورشیدی با سرمایهگذاری و استفاده از عواید موقوفه حضرت قیدار نبی(ع)و برای توسعه انرژیهای پاک با استفاده از ظرفیت موقوفات اجرا شده است.
استفاده از ظرفیت موقوفات در اجرای طرحهای عامالمنفعه و حرکت به سمت تأمین پایدار انرژی در شهرستان خدابنده از طرحهای جدید اداوه اوقاف و امور خیریه شهرستان خدابنده است.