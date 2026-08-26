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شهردار قوشچی از برگزاری چهارمین جشنواره بادام قوشچی از ۵ تا ۸ شهریورماه با هدف معرفی ظرفیتهای گردشگری و اقتصادی این شهر خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شهردار قوشچی از برگزاری چهارمین جشنواره بادام قوشچی از ۵ تا ۸ شهریورماه در پارک ملت این شهر خبر داد و گفت: امسال این جشنواره با برنامهای گستردهتر از دورههای گذشته و با محوریت معرفی ظرفیتهای فرهنگی، گردشگری، کشاورزی و اقتصادی قوشچی برگزار خواهد شد.
مهندس رامین عیوضنژاد، شهردار قوشچی اظهار کرد: جشنواره بادام قوشچی در چهار روز میزبان شهروندان، گردشگران و میهمانان خواهد بود و برنامههای متنوعی از جمله موسیقی زنده، آیینهای سنتی و آذربایجانی، غرفههای سنتی و محصولات فرهنگی و هنری و بازارچه سنتی در آن پیشبینی شده است.
وی افزود: یکی از اهداف اصلی برگزاری این جشنواره، معرفی بادام قوشچی بهعنوان یکی از ظرفیتهای مهم کشاورزی منطقه و ایجاد زمینه برای برندسازی محصولات بومی، حمایت از تولیدکنندگان و رونق اقتصادی و گردشگری شهر است. جشنوارههای پیشین نیز با همین رویکرد و با هدف توسعه گردشگری کشاورزی و خانوادهمحور برگزار شدهاند.
شهردار قوشچی ادامه داد: در طول برگزاری جشنواره، باغ بادام پارک ملت قوشچی نیز بهعنوان یکی از ظرفیتهای جدید گردشگری شهر معرفی خواهد شد و تلاش داریم این مجموعه در کنار فضای سبز و امکانات پارک، به محلی برای معرفی فرهنگ باغداری و محصول بادام قوشچی تبدیل شود.
عیوضنژاد همچنین از راهاندازی و معرفی اکوموزه شهر قوشچی در ایام جشنواره خبر داد و گفت: اکوموزه با هدف معرفی هویت، تاریخ، فرهنگ بومی و ظرفیتهای گردشگری قوشچی شکل گرفته و میتواند نقش مهمی در شناساندن پیشینه و داشتههای فرهنگی این شهر به گردشگران داشته باشد. در دوره گذشته نیز مدیرکل میراثفرهنگی آذربایجان غربی بر ظرفیت موزه قوشچی و حمایت از تکمیل آن تأکید کرده بود.
وی یکی از مهمترین برنامههای این دوره را رونمایی از ثبت ملی جشنواره بادام قوشچی عنوان کرد و افزود: پس از برگزاری سه دوره متوالی، پرونده ثبت ملی جشنواره تهیه و برای طی مراحل ثبت به وزارت میراثفرهنگی ارسال شده بود و اکنون این موضوع به یکی از اتفاقات مهم چهارمین دوره جشنواره تبدیل شده است.
شهردار قوشچی تصریح کرد: برگزاری جشنواره بادام تنها یک برنامه تفریحی و مناسبتی نیست؛ بلکه فرصتی برای معرفی ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی، طبیعی، کشاورزی و گردشگری قوشچی و بخش انزل و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان، فعالان فرهنگی، هنرمندان و گردشگران است.
عیوضنژاد در پایان با دعوت از مردم و گردشگران گفت: «از همه شهروندان، خانوادهها و هماستانیهای عزیز دعوت میکنیم از ۵ تا ۸ شهریورماه میهمان قوشچی باشند و در کنار بهرهمندی از برنامههای فرهنگی و شاد جشنواره، با ظرفیتها و زیباییهای این شهر نیز بیشتر آشنا شوند.»