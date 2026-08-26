فرماندار مسجدسلیمان گفت: افتتاح ۵۲ طرح عمرانی و خدماتی و آغازبه‌کار هفت طرح، با اعتباری افزون بر ۱۴ هزار و ۷۱۰ میلیارد ریال تدارک دیده شده است که همزمان با هفته دولت در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جاوید شیخ بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی، خدماتی و زیرساختی با هدف توسعه شهرستان و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مردم تاکید کرد.

وی از زحمات نماینده مردم شهرستان‌های مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی و پیگیری‌های مستمر وی در سطوح مختلف برای رفع مسائل و مشکلات حوزه انتخابیه قدردانی کرد و افزود: این نماینده مجلس با جدیت و نگاه توسعه‌محور، پیگیری مسائل و مطالبات مردم منطقه را در دستور کار قرار داده و در مسیر جذب اعتبارات، پیگیری طرح‌های زیرساختی و طرح مسائل شهرستان در سطوح استانی و ملی، اقدامات و پیگیری‌های قابل توجهی داشته است.

فرماندار مسجدسلیمان، حضور و همراهی مردم در میدان را پشتوانه‌ای ارزشمند برای مسوولان در مسیر خدمت‌رسانی، رفع مشکلات و پیگیری مطالبات شهرستان دانست و افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با بهره‌گیری از این ظرفیت، با جدیت بیشتری در مسیر خدمت به مردم گام بردارند.