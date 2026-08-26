به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مراسم امسال این جایزه در هفته دولت (۱۰ شهریور ماه) برگزار خواهد شد، اما از سال آینده، زمان آن مجددا به ۱۰ تیرماه، مصادف با روز دیپلماسی فرهنگی منتقل می‌شود.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: این همکاری در ۱۳ عرصه تخصصی صورت گرفته و امیدواریم این حرکت گامی مؤثر در جهت بهبود تصویر ایران در سطح بین‌المللی باشد.

وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی این جایزه، ممانعت از ایران‌هراسی و مقابله با تحریف‌های رسانه‌ای است، افزود: «متأسفانه امروز در فضای تروریسم رسانه‌ای قرار داریم و باید جوانان وارد میدان شوند. نباید تصور شود که دوره کار رسانه‌ای گذشته است؛ اتفاقاً اگر این حضور بیش از پیش احساس نشود، تأثیر آن کمتر نخواهد بود.»

معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان نیز با اشاره به اهمیت روایت‌گری صحیح از وقایع تاریخی، اظهار داشت: «امروز پس از حوادث ۱۸ و ۱۹ دی، فرزندان ما باید درک درستی از مسائل تاریخی مانند جدایی بحرین در دوره پهلوی داشته باشند. امام شهید (ره) همواره بر لزوم روایت دقیق از وضعیت کنونی تأکید داشتند و جنگ تحمیلی نیز باید به درستی تبیین شود.»

دبیر اجرایی جایزه نیز خاطرنشان کرد: «با تغییر زمان برگزاری به روز دیپلماسی فرهنگی، به دنبال همافزایی بیشتر با نهادهای مرتبط و جلب مشارکت گسترده‌تر جوانان در عرصه دیپلماسی عمومی هستیم.»

حجت‌الاسلام «ایمانی‌پور» رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به ایام هفته وحدت و سالروز میلاد پیامبر اکرم(ص) اظهار داشت: امروز جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری به وحدت و تقریب نیاز دارد و این ایام فرصت مناسبی برای تقویت وحدت اسلامی است. دشمن هرگاه قصد اقدامات مخرب علیه مسلمانان داشته باشد، ابتدا شخصیت پیامبر(ص) را هدف قرار می‌دهد که نشان‌دهنده نقش محوری آن حضرت است و ما وظیفه داریم این شخصیت بزرگ را به‌درستی معرفی کنیم.

وی با قدردانی از اقدامات دولت در ایام «جنگ تحمیلی سوم»، حفظ وحدت میان دولت و دستگاه‌های مختلف را نشانه خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن دانست.

ایمانی‌پور درباره جایزه دیپلماسی فرهنگی تصریح کرد: این جایزه ابتکاری برای تجلیل از افرادی است که در عرصه دیپلماسی فرهنگی و عمومی کشور فعال بوده‌اند و در ارائه تصویری درست از جمهوری اسلامی ایران نقش داشته‌اند. اهمیت تصویر و روایت بر کسی پوشیده نیست و جهان بر اساس روایتی که از یک کشور دریافت می‌کند، درباره آن قضاوت می‌کند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به موضوع تحریف و جنگ روایت‌ها خاطرنشان کرد: تحریف‌ها مبتنی بر روایت‌های نادرست درباره جمهوری اسلامی ایران است و جنگ نیز تا حد زیادی از همین تحریف‌ها نشأت می‌گیرد. روایت یک فرایند مستمر است و به برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد؛ روایت هم «دافع» است و هم «رافع»؛ دافع است، زیرا اجازه نمی‌دهد زمینه برای جنگ، تحریم و تحریف فراهم شود. بنابراین، ارائه تصویری روشن از کشورمان باید به یک دغدغه جدی تبدیل شود.

وی با تأکید بر اینکه ما به‌عنوان «انسان‌رسانه‌ها» وظیفه داریم برای ارائه تصویری واقعی از کشورمان تلاش کنیم، افزود: اگر به دنبال صلح هستیم، باید روایت و تصویر جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل را جدی بگیریم.

ایمانی‌پور در تشریح جزئیات این جایزه گفت: این جایزه به‌صورت سالانه برگزار خواهد شد و در این دوره از ۴۵ نفر، شامل ۱۵ شخصیت خارجی و ۳۰ شخصیت داخلی، تجلیل می‌شود. البته تعداد افرادی که در خارج از کشور در زمینه تصویرسازی از ایران فعالیت می‌کنند بسیار بیشتر است. این افراد در حوزه‌های مختلفی همچون فرهنگ و هنر، میراث فرهنگی و گردشگری، دین و تبلیغ، رسانه و فضای مجازی، علم و ورزش فعالیت دارند که نشان از وسعت دامنه تصویرسازی از ایران دارد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی درباره علت برگزاری این جایزه در شهریورماه اظهار داشت: قرار بود این جایزه در دهم تیرماه برگزار شود، اما به دلیل برگزاری مراسم تشییع «قائد شهید»، مراسم به شهریورماه موکول شد. در سال‌های آینده، این برنامه در سالروز دیپلماسی فرهنگی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به همکاری وزارتخانه‌ها در این رویداد افزود: وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت ورزش و جوانان و دیگر نهادهای مرتبط در انتخاب برگزیدگان با ما همکاری کردند و در ۱۳ عرصه نیز هیئت و کمیته داوری تشکیل شد.

ایمانی‌پور ابراز امیدواری کرد که این حرکت بتواند به بهبود تصویر ایران در عرصه بین‌المللی کمک کند و گفت: هدف این جایزه را مقابله با پروژه تحریف و ایران‌هراسی قرار داده‌ایم. امروز رژیم صهیونیستی و آمریکا بودجه‌های دیپلماسی فرهنگی خود را افزایش داده‌اند و از ظرفیت‌های فرهنگی برای ایجاد نفرت عمومی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کنند، از این رو جمهوری اسلامی ایران نیز باید تلاش بیشتری برای مقابله با این اقدامات داشته باشد.