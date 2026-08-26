به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در مجمع عمومی سالیانه هیأت فوتبال استان البرز در مهم‌ترین بخش صحبت‌های خود اظهار داشت: حواشی فوتبال و مجموعه‌های وابسته به آن بسیار گسترده است. الان در فوتبال، هر هفته دو تا سه میلیون نفر را به ورزشگاه‌ها می‌آیند و بعد هم به خانه‌هایشان برمی‌گردند. به‌شدت مخالف این هستم که محرومیت شامل حال تماشاگران شود. مثل اتفاقی که در بازی روز گذشته تراکتور و پرسپولیس افتاد. تلاش ما باید این باشد که محرومیت تماشاگر آخرین کاری باشد که انجام می‌دهیم، نه اینکه از همان ابتدا سراغ محرومیت تماشاگر برویم.

وی در ادامه بیان داشت: این همه تماشاگری که به ورزشگاه می‌آید، همه مشتریان ما هستند جوانانی که بخش عمده آنها ۱۶، ۱۷ ساله تا ۳۰ یا ۴۰ ساله هستند. اینها در ورزش حضور داشته و حق دارند از فوتبال لذت ببرند. بانوانی که به ورزشگاه می‌روند و همه عزیزانی که برای تماشای مسابقات به ورزشگاه می‌آیند، سرمایه‌های فوتبال هستند. نباید فوتبالی را که باید از آن لذت برد، تبدیل به یک گرفتاری برای خودمان کنیم و بگوییم بهتر است تماشاگران محروم شوند و به ورزشگاه نیایند. باید حضور ورزشکاران و هواداران در ورزشگاه‌ها را یک قدرت و یک نعمت بدانیم و ان‌شاءالله این موضوع را دنبال می‌کنیم. راه پاسخ دادن به انتقاد هم توجیه کردن نیست.

رئیس فدراسیون فوتبال در رابطه با شرایط ویژه استان البرز تصریح داشت: البرز به تهران چسبیده و به نوعی زیر سایه تهران قرار گرفته؛ وقتی زیر سایه یک درخت بسیار بزرگ باشید، آفتاب کمتری به این محصول می‌رسد. در حالی که استان البرز از نظر جمعیت، از بسیاری از استان‌های بزرگ کشور بزرگ‌تر است. شاید بتوانیم در آینده برخی بازی‌های آسیایی را به استان البرز بیاوریم، البته باید امکانات را دقیق بررسی کنیم.

تاج در بخش پایانی راجع به فوتبال ساحلی نیز گفت: فوتبال ساحلی ایران در دنیا مزیت دارد. اگر کمی بیشتر روی آن کار کنیم، شاید بتوانیم به رتبه اول دنیا برسیم. الان در رده چهارم یا پنجم دنیا هستیم، اما اگر بیشتر روی این رشته سرمایه‌گذاری و کار کنیم، می‌توانیم قهرمان جهان شویم. فاصله ما با بهترین تیم دنیا بسیار کم است. اگر فوتبال ساحلی را جدی بگیریم، می‌توانیم قهرمان دنیا شویم.