\n\u00a0\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c\u0647\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0648\u0644 \u0644\u06cc\u06af \u0628\u0631\u062a\u0631 \u0648\u0632\u0646\u0647 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0633\u0647 \u0634\u0646\u0628\u0647 \u0648 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u062f\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\u00a0\n\u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644\u060c \u06af\u0644 \u06af\u0647\u0631 \u0633\u06cc\u0631\u062c\u0627\u0646\u060c \u0633\u067e\u0627\u0647\u0627\u0646\u060c \u0630\u0648\u0628 \u0622\u0647\u0646\u060c \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0646\u0641\u062a \u062e\u06cc\u0632 \u062c\u0646\u0648\u0628\u060c \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0633\u0627\u0632\u0627\u0646 \u0645\u0634\u0647\u062f \u0627\u0644\u0631\u0636\u0627 \u0648 \u0639\u0642\u0627\u0628 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u06f7 \u062a\u06cc\u0645 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0644\u06cc\u06af \u0628\u0631\u062a\u0631 \u0648\u0632\u0646\u0647 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0