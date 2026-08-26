وزیر نیرو که به نمایندگی از دولت به خراسان شمالی سفر می‌کند امروز ۱۴ مدرسه را در قالب طرح‌های نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی افتتاح می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهره برداری از ۲۷ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلو واتی در مدارس از دیگر طرح‌های حوزه آموزش و پرورش استان است که به بهره برداری خواهد رسید.

امروز همچنین ۷۸۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن شهری و روستایی در استان بهره برداری می‌شود، طرحی که نشان از عزم دولت در خانه دار کردن مردم حتی در شرایط جنگی دارد.

بازدید از طرح بزرگ انتقال آب سرانی به شیروان دیگر طرحی است که در برنامه‌های امروز آقای علی آبادی قرار گرفته است.

فردا هم در اسفراین ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی که با سرمایه گذاری در چند ماه اخیر شروع بکار کرده بودند بهره برداری می‌شود.

افتتاح متمرکز پروژه‌های شرکت توزیع نیروی برق استان، ساختمان مرکزی بهورزی دانشگاه علوم پزشکی اسفراین با زیر بنای حدود ۴۰۰۰ مترمربع و بازدید از پروژه انتقال آب پلنگ دره به بجنورد از برنامه‌های روز دوم سفر وزیر نیرو به استان است.

آقای علی آبادی در پایان برنامه‌ها با شرکت در شورای برنامه ریزی و توسعه استان تصمیماتی را برای پیشرفت استان نهایی و مصوب خواهد کرد.