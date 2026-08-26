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برنامه های «نشان خدمت» با روایت زندگی و اندیشههای دکتر علی شریعتی از رادیو صبا و «والا پیامبر» با هدف تبیین ابعاد شخصیتی، اخلاقی، قرآنی و اجتماعی پیامبر اکرم از رادیو قرآن و معارف پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «نشان خدمت» با معرفی دکتر علی شریعتی، اندیشمند و نویسنده معاصر، به مرور زندگی، فعالیتها، اندیشهها و نقش او در عرصه فرهنگی و اجتماعی ایران میپردازد.
این برنامه با نگاهی به مسیر زندگی و فعالیتهای دکتر شریعتی، تلاش میکند تصویری از دغدغهها، آثار و تأثیرگذاری او در فضای فکری و فرهنگی جامعه ارائه دهد.
«نشان خدمت»، ضمن مرور بخشهایی از زندگی و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی شریعتی، به نقش او در طرح موضوعات اجتماعی، فرهنگی و هویتی میپردازد و تلاش دارد مخاطبان را با ابعاد مختلف شخصیت و اندیشههای این چهره آشنا کند.
برنامه «نشان خدمت» به تهیهکنندگی مژگان فرزین، امروز ساعت ۱۲:۳۰ از رادیو صبا پخش میشود.
همزمان با میلاد باسعادت پیامبر اعظم (ص)، ویژهبرنامه «والا پیامبر» در قالبی ویژه یکشنبه هشتم شهریور از ساعت ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰، از رادیو قرآن پخش می شود.
برنامه «والا پیامبر» با هدف تبیین ابعاد شخصیتی، اخلاقی، قرآنی و اجتماعی پیامبر اکرم (ص)، بازخوانی سیره نورانی آن حضرت و تأکید بر نقش وحدتآفرین ایشان در جهان اسلام، در ایام هفته وحدت زنده از رادیو قرآن پخش میشود.
روایت «سیره نبوی» با نگاهی به جلوههایی از زندگی، منش و اخلاق رسول اکرم (ص)، کارشناسی «آیینه نور» با موضوع بازتاب شخصیت پیامبر در شعر و ادب فارسی، بخش «محمد رسولالله» با کارشناسی حجتالاسلام والمسلمین رفیعی با موضوع بررسی سیمای حضرت رسول در قرآن کریم و فرازهایی از تلاوت قرآن کریم و کلام بزرگان با موضوع پیامبر رحمت و وحدت اسلامی، از جمله بخشهای متنوع این برنامه است.
همچنین از دیگر بخشهای این برنامه میتوان به؛ ارتباط تلفنی با کارشناسان و صاحبنظران برای بررسی موضوعات روز مرتبط با سیره نبوی، وحدت امت اسلامی و آموزههای اخلاقی پیامبر اکرم (ص)، گزارشها و ارتباطهای تلفنی با آیینها و مراسم مردمی، فرهنگی و مذهبی در هفته وحدت، اطلاعرسانی و ارتباط زنده با محافل قرآنی و برنامههای قرآنی سراسر کشور، پخش قطعات کوتاه نمایشی از زندگی پربرکت پیامبر، گفتوگو با قاریان اهلسنت و شیعه، شاعران، نویسندگان، هنرمندان، خوانندگان آیینی و تازهمسلمانان و پخش فواصل نغماتی متناسب با حالوهوای میلاد پیامبر مهربانیها و ارتباط با مخاطبان رادیو قرآن، اشاره کرد.
«والا پیامبر» با تهیهکنندگی فاطمه قاسمآبادی و گویندگی یاسر دعاگو، در ایام هفته وحدت هر شب از ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰، پخش می شود و تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیت قرآن، گفتوگو و روایت، تصویری روشن از پیامآور مهربانی، عدالت، اخلاق و وحدت را پیش روی مخاطبان قرار دهد.