مراسم بزرگداشت شهدای هشتم شهریور، شهیدان رجایی و باهنر و دولتمردان شهید جمهوری اسلامی ایران فردا در تبریز برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اعلام کرد: مراسم بزرگداشت شهدای دولت با پاسداشت ویژه از سومین رئیس جمهور ایران، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای شهید(ره) فردا پنج شنبه پنجم شهریورماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز برگزار خواهد شد و سخنران این مراسم هم بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی خواهد بود.

انفجار دفتر نخست‌وزیری توسط جریان نفوذی گروهک جنایتکار منافقین اقدام تروریستی ظالمانه‌ای بود که ساعت ۱۵ هشتم شهریور ۱۳۶۰ در خیابان پاستور هنگام برگزاری جلسه شورای عالی امنیت کشور با حضور رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر وقت صورت گرفت.

در این عمل جنایتکارانه گروهک نفاق، رئیس جمهور مکتبی و انقلابی محمد علی رجایی و نخست وزیر مردمی و ولایی محمدجواد باهنر در شعله های خشم و جهل و انتقام منافقین کوردل سوختند و به معبود پیوستند.