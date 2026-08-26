معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با گرامیداشت روز کارمند، از تلاش، همراهی و مسئولیت‌پذیری کارکنان نظام سلامت قدردانی کرد و آنان را سرمایه واقعی این مجموعه دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طاهر موهبتی در پیامی به مناسبت روز کارمند، با قدردانی از تلاش‌های کارکنان نظام سلامت اظهار کرد: روز کارمند فرصت ارزشمندی است تا از صمیم قلب به همه همکاران بگوییم «خسته نباشید و خدا قوت».

وی با اشاره به تلاش‌های پنهان و مستمر کارکنان افزود: پشت هر خدمت، تصمیم و مسئولیتی که بر عهده کارکنان است، ساعت‌ها تلاش، دغدغه و گاهی خستگی وجود دارد؛ تلاش‌هایی که شاید همیشه دیده نشوند، اما بی‌تردید در مسیر خدمت به مردم و پیشبرد نظام سلامت، ارزشمند و اثرگذار هستند.

متن این پیام به شرح زیر است:

به نام خدا

همکاران عزیزم.

روز کارمند، فرصت ارزشمندی است برای اینکه از صمیم قلب به شما بگویم: خسته نباشید و خدا قوت.

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می‌دانم پشت هر خدمت، هر تصمیم و هر مسئولیتی که بر عهده دارید، ساعت‌ها تلاش، دغدغه و گاهی خستگی پنهان است؛ تلاش‌هایی که شاید هرگز دیده نشوند، اما بی‌تردید در مسیر خدمت به مردم و پیشبرد نظام سلامت، ارزشمند و اثرگذارند.

قدردان تک‌تک شما هستیم؛ قدردان صبوری، همراهی، تخصص و دل‌سوزی‌تان. باور دارم سرمایه واقعی این مجموعه، همین کارکنان شریف و پرتلاشی هستند که با وجود دشواری‌ها، همچنان با انگیزه و مسئولیت‌پذیری پای کار می‌ایستند.

امیدوارم در کنار هم بتوانیم محیطی بسازیم که در آن تلاش‌ها دیده شود، دغدغه‌ها شنیده شود و سهم بیشتری از آرامش، رفاه و حال خوب نصیب همکاران عزیزمان شود.

امروز را بهانه‌ای می‌کنم برای آرزوی بهترین‌ها برای شما.

از صمیم قلب، روز کارمند را به شما و خانواده‌های عزیزتان تبریک می‌گویم و برایتان روز‌هایی سرشار از سلامتی، آرامش و سربلندی آرزو دارم

با احترام و سپاس فراوان طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی