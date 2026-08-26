پخش زنده
امروز: -
همزمان با سومین روز از هفته دولت، ۱۶ طرح شاخص در حوزههای کشاورزی، دام و طیور، آب و خاک، شیلات و منابع طبیعی با اعتباری بالغ بر ۵۶۴ میلیارد تومان در استان قم به بهرهبرداری رسید؛ طرحهایی که زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۳۲۸ نفر را فراهم کرده و بیش از یکهزار و ۲۰۰ خانوار از مزایای آنها منتفع میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای سجاد چهرگانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم، در آیین بهرهبرداری از واحد ۵۳۰ هزار قطعهای پرورش مرغ تخمگذار گفت: همزمان با گرامیداشت هفته دولت، ۱۶ پروژه شاخص در بخشهای مختلف کشاورزی شامل هشت طرح آب و خاک، سه پروژه دام و طیور، سه طرح منابع طبیعی، یک واحد گلخانهای و یک طرح شیلاتی وارد مدار تولید و بهرهبرداری شدند.
وی با اشاره به آثار اقتصادی و اشتغالزایی این طرحها تصریح کرد: با افتتاح این پروژهها، ۱۰۷ فرصت شغلی پایدار بهصورت مستقیم و ۲۲۱ شغل غیرمستقیم در سطح استان ایجاد شده و یکهزار و ۲۱۳ خانوار روستایی و بهرهبردار از خدمات آنها بهرهمند میشوند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم درباره جزئیات فنی و اجرایی این پروژهها گفت: اجرای سامانههای نوین آبیاری قطرهای و کمفشار، احداث شبکههای فرعی انتقال آب، لایروبی و مرمت قنوات، راهاندازی واحد گلخانهای به مساحت ۴ هزار مترمربع، مجتمعهای پرواربندی گوساله و بره، پرورش ماهیان خاویاری و واحد پرورش مرغ تخمگذار، از مهمترین دستاوردهای فنی و زیرساختی افتتاحشده در این ایام است.
چهرگانی همچنین به اقدامات انجامشده در حوزه حفاظت محیط زیست و کنترل کانونهای گردوغبار اشاره کرد و افزود: در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری، سه طرح با محوریت تثبیت شنهای روان، بیابانزدایی و نهالکاری در گسترهای به وسعت یکهزار و ۱۱۷ هکتار از اراضی آسیبپذیر استان به سرانجام رسیده است.
وی در پایان با اشاره به جایگاه تولیدی استان در کشور تأکید کرد: حجم تولیدات سالانه بخش کشاورزی قم در حوزههای زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات و محصولات گلخانهای به بیش از ۸۵۰ هزار تن میرسد که این رقم نقش محوری و حیاتی در تأمین امنیت غذایی استان و مناطق همجوار ایفا میکند.