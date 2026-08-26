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معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: با وجود همه محدودیتها، وزن تولیدات بخش کشاورزی کشور از ۱۳۰ به ۱۳۷ میلیون تن افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مجید آنجفی، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، صبح امروز چهارشنبه ۴ شهریورماه ۱۴۰۵ در سومین روز از هفته دولت، با منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدای این دیدار، مهندس سعید کریمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، گزارشی از وضعیت بخش کشاورزی و دستاوردهای حاصل شده با حمایت استاندار ارائه داد.
آنجفی ضمن قدردانی از همراهی استاندار کرمانشاه، با اشاره به شرایط تحریم، ناترازی انرژی و خشکسالی، اعلام کرد: «با وجود همه محدودیتها، وزن تولیدات بخش کشاورزی کشور از ۱۳۰ به ۱۳۷ میلیون تن افزایش یافته است.»
وی افزود : حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد این تولیدات مربوط به محصولات زراعی است و در مجموع حدود ۸۵ درصد نیاز غذایی کشور از محل تولید داخلی تأمین میشود.
معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود از اقدامات انجامشده برای تأمین نهادههای مورد نیاز سال زراعی آینده خبر داد و گفت: تدارک نهادههای مورد نیاز بهخوبی انجام شده و امیدواریم با توجه به پیشبینیهای هواشناسی، سال زراعی پیشرو سالی مناسب برای تولید باشد.
آنجفی با تقدیر از کشاورزان و مجموعه مدیریت کشاورزی استان کرمانشاه اظهار کرد: ارتقای جایگاه استان نتیجه تلاش کشاورزانی است که در شرایط دشوار برای تأمین امنیت غذایی کشور فعالیت میکنند و در کنار آنها، کارشناسان و مدیران بخش کشاورزی و مدیریت عالی استان نیز نقش مؤثری در این موفقیت داشتهاند.
وی همچنین با اشاره به نقش راهبردی کشاورزی کرمانشاه در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: ظرفیتهای موجود در این استان به گونهای است که میتوان با برنامهریزی و سرمایهگذاری بیشتر، جایگاه تولیدات کشاورزی کرمانشاه را باز هم ارتقا داد.
وی با تاکید بر رتبه چهارم تولیدات زراعی کرمانشاه در کشور، این موفقیت را مرهون تلاش مجموعه جهاد کشاورزی استان دانست و افزود: «یارانههای بخش کشاورزی به ویژه در حوزه کود، بهصورت مستقیم به حساب کشاورزان واریز شده و برنامه کشت قراردادی کلزا با کمترین مشکل اجرا شد.» استاندار کرمانشاه نیز با برشمردن ظرفیتهای راهبردی استان در ۱۲ محصول کشاورزی، گفت: «کشاورزی کرمانشاه نقشی کلیدی در امنیت غذایی کشور دارد و بهای گندم پرداختی به گندمکاران استان به ۳۳ همت رسیده که نشان از برکت این بخش دارد.»