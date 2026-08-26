پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از تسهیل و تسریع در فرایند صدور مجوزهای بینام برای جذب سرمایهگذاران باهدف حمایت از سرمایهگذاری، کاهش پیچیدگیهای اداری و رونق فعالیتهای تولیدی در بخش کشاورزی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی با اشاره به سیاستهای برنامه هفتم توسعه در پشتیبانی از تولید و کارآفرینی، اظهار داشت: تسهیل و تسریع در صدور مجوزها، ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مرتبط و رفع موانع اداری، از اولویتهای اساسی برای شکوفایی سرمایهگذاری در این بخش است.
وی افزود: صدور مجوزهای بینام، بستر مناسبی برای افزایش مشارکت سرمایهگذاران، اجرای طرحهای نوین اقتصادی و ارتقای بهرهوری در کشاورزی استان فراهم میکند.
سلطانی کاظمی در پایان تاکید کرد: فراهمسازی شرایط شفاف و کارآمد برای سرمایهگذاری، نقشی کلیدی در توسعه پایدار، تأمین امنیت غذایی و تقویت ظرفیتهای تولیدی استان دارد و این رویکرد در راستای حمایت حداکثری از تولیدکنندگان و کارآفرینان بخش کشاورزی است.