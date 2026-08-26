به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیسستان و بلوچستان، مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، نام‌گذاری این مجتمع به نام سپهبد شهید محمد پاکپور را اقدامی ارزشمند در راستای الگوسازی برای نسل آینده دانست و گفت: زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا، زمینه آشنایی دانش‌آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی الگو‌های ارزشمند به نسل‌های آینده را فراهم می‌کند.

رسول صفرزائی افزود: این مجموعه با حمایت، پیگیری، برنامه‌ریزی و نظارت قرارگاه عملیاتی شهید سجاد به ثمر رسیده و می‌تواند آثار ماندگاری در حوزه فرهنگی و تربیتی بر جای بگذارد.

وی ادامه داد: توجه به آموزش، فرهنگ و توانمندسازی نسل آینده، سرمایه‌گذاری برای آینده منطقه است و توسعه چنین فضا‌هایی می‌تواند فرصت‌های ارزشمندی برای دانش‌آموزان و جوانان فراهم کند.