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فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه از کشف یک فقره سرقت خودرو و دستگیری اعضای یک باند حرفهای سارقین خبر داد که پس از ارتکاب جرم به سمت استان مازندران متواری شده بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حاتموند، فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت خودرو در این شهرستان، موضوع بلافاصله در دستور کار تخصصی مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت. کارآگاهان با بهرهگیری از اقدامات فنی و رصدهای اطلاعاتی، موفق شدند مسیر تردد سارقان را شناسایی کنند.
وی افزود: بررسیهای تخصصی مشخص کرد که سارقان پس از ارتکاب سرقت به سمت استان مازندران متواری شدهاند؛ لذا با هماهنگی لازم، موضوع به پلیس استان مازندران اعلام شد. در عملیات بهموقع و هماهنگ مأموران، خودروی سارقان شناسایی شد و اعضای این باند حرفهای که در ابتدا مقاومت کردند، پس از تیراندازی پلیس طبق مقررات، دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی فیروزکوه تصریح کرد: بررسیهای اولیه نشان میدهد متهمان دارای سابقه چندین فقره سرقت خودرو هستند و دستگیری آنان میتواند منجر به کشف سرقتهای دیگری نیز شود. در نهایت، خودروی مسروقه طی مراحل قانونی به مالک تحویل داده شد و متهمان برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.