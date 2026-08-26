به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حاتم‌وند، فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت خودرو در این شهرستان، موضوع بلافاصله در دستور کار تخصصی مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت. کارآگاهان با بهره‌گیری از اقدامات فنی و رصدهای اطلاعاتی، موفق شدند مسیر تردد سارقان را شناسایی کنند.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی مشخص کرد که سارقان پس از ارتکاب سرقت به سمت استان مازندران متواری شده‌اند؛ لذا با هماهنگی لازم، موضوع به پلیس استان مازندران اعلام شد. در عملیات به‌موقع و هماهنگ مأموران، خودروی سارقان شناسایی شد و اعضای این باند حرفه‌ای که در ابتدا مقاومت کردند، پس از تیراندازی پلیس طبق مقررات، دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی فیروزکوه تصریح کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد متهمان دارای سابقه چندین فقره سرقت خودرو هستند و دستگیری آنان می‌تواند منجر به کشف سرقت‌های دیگری نیز شود. در نهایت، خودروی مسروقه طی مراحل قانونی به مالک تحویل داده شد و متهمان برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.