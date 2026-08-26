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جانشین وزیر بهداشت گفت: مردم مناطق محروم نیز باید دسترسی عادلانه به خدمات سلامت را داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ابتدای برنامههای هفته دولت، علی جعفریان، مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت، مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با همراهی فرماندار شهرستان نیکشهر، راحله جباری، سرپرست دانشکده علوم پزشکی چابهار و جمعی از مدیران وزارت بهداشت، از بیمارستان نیکشهر بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات درمانی، وضعیت تجهیزات، نیروی انسانی و نیازهای این مرکز قرار گرفتند.
در ادامه، خانه بهداشت پوتاب نیکشهر با حضور مسئولان وزارت بهداشت به بهرهبرداری رسید. این مرکز با هدف توسعه خدمات بهداشتی و تسهیل دسترسی ساکنان مناطق روستایی به مراقبتهای اولیه سلامت راهاندازی شد.
همچنین تسهیلات زایمانی روستای ساربوک در شهرستان قصرقند افتتاح شد؛ مرکزی که با هدف فراهم کردن شرایط ایمنتر برای مادران باردار و کاهش خطرات ناشی از زایمان در مناطق کمبرخوردار ایجاد شده و جمعیتی حدود ۲۳ هزار نفر را تحت پوشش قرار میدهد.
در بخش دیگری از این برنامه، مرکز خدمات جامع سلامت دمبیان به مرکز منتخب درمانی ارتقا یافت. با این ارتقا، دامنه خدمات درمانی قابل ارائه به جمعیت تحت پوشش افزایش مییابد و با دسترسی مردم به خدمات تخصصیتر در محل، نیاز به اعزام بیماران به مراکز درمانی دورتر کاهش خواهد یافت.
علی جعفریان، مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت، در حاشیه این برنامه با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای سلامت در مناطق کمبرخوردار، اظهار کرد: افتتاح و ارتقای این پروژهها در راستای تحقق عدالت در سلامت و تقویت دسترسی مردم مناطق محروم به خدمات بهداشتی و درمانی انجام میشود.
وی افزود: وزارت بهداشت تلاش میکند با تکمیل زیرساختها، تأمین تجهیزات و تقویت نیروی انسانی، دسترسی مردم مناطق کمتر برخوردار به خدمات سلامت را تسهیل و کیفیت ارائه خدمات را ارتقا دهد.
بر اساس این گزارش، همزمان با هفته دولت، در مجموع ۳۶ پروژه بهداشتی در حوزه دانشکده علوم پزشکی چابهار افتتاح، راهاندازی و به بهرهبرداری رسید که گامی در جهت توسعه زیرساختهای سلامت و افزایش دسترسی مردم جنوب سیستان و بلوچستان به خدمات بهداشتی و درمانی محسوب میشود.