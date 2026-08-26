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همزمان با هفته دولت در مراسمی، از ۳۴ دستگاه ماشینآلات عمرانی و خدماتی دهیاریهای استان یزد با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همزمان با هفته دولت، آیین رونمایی از ۳۴ دستگاه انواع ماشینآلات عمرانی و خدماتی دهیاریهای استان یزد با حضور بابایی استاندار یزد، قربانی معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، طلایی مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، دهستانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و میربهبودی مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد برگزار شد.
این ماشینآلات با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال و در قالب تسهیلات و مشارکت دهیاریها و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، با محوریت دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد، تأمین شده است.
تجهیز دهیاریهای استان یزد به ماشینآلات عمرانی و خدماتی، گامی مؤثر در راستای ارتقای سطح خدماترسانی به روستاییان، تسریع در اجرای طرحهای عمرانی و تقویت زیرساختهای روستایی به شمار میرود.